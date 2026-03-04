Siete años con intereses pagados por el Gobierno: así funciona la ayuda para comprar la primera vivienda en Andorra

El Gobierno avala el 100 % del préstamo durante siete años y asume el pago íntegro de los intereses en ese periodo para facilitar la primera vivienda de residencia habitual.

El consejo de ministros del Gobierno de Andorra ha aprobado siete nuevas solicitudes del Programa de acceso a la primera vivienda de propiedad para residencia habitual en el Principado de Andorra. Este programa prevé un aval del 100 % del préstamo durante los primeros siete años, etapa en la que el Ejecutivo asume el pago de todos los intereses.

Cómo funciona el programa de acceso a la primera vivienda en Andorra

El programa se anunció en octubre y, desde entonces, ha recibido 15 solicitudes. De ellas, ocho se han resuelto favorablemente, dos han desistido y cinco están pendientes de valoración. ¿Qué supone esto para quienes buscan financiar la compra de su primera vivienda?

El precio medio de compra de las viviendas incluidas en esta iniciativa es de 407.375 euros. Además, el importe medio de la subvención de los intereses asciende a 58.047,54 euros, asumidos por el Gobierno durante los primeros siete años del préstamo. A continuación se resumen algunas de las cifras clave que deja el programa hasta el momento:

Dato Cantidad Solicitudes totales presentadas 15 Solicitudes aprobadas 8 Solicitudes desistidas 2 Solicitudes pendientes de valoración 5 Precio medio de compra de la vivienda 407.375 € Importe medio de la subvención de intereses 58.047,54 €

Estas cifras reflejan el volumen de operaciones que ya se están canalizando a través de este programa de acceso a la primera vivienda en Andorra.

Requisitos principales para acceder al aval del 100 % del préstamo

Para acceder a estas ayudas es necesario cumplir una serie de condiciones relacionadas con la residencia, el patrimonio y el precio del inmueble. ¿Te planteas solicitar esta prestación y quieres saber si entras en el perfil? Los requisitos indicados son los siguientes:

Acreditar una residencia mínima de siete años en el país, no disponer de ninguna vivienda en propiedad, contar con un patrimonio inferior al 30 % del precio de la vivienda y adquirir un inmueble cuyo precio de compra no supere los 600.000 euros.

En resumen, se trata de condiciones que limitan el acceso a personas sin vivienda en propiedad y con un determinado nivel de patrimonio, dentro de un tope máximo de precio para la compra de la vivienda.

Estructura del préstamo hipotecario y asunción de intereses por el Gobierno

El préstamo hipotecario se articula en dos tramos diferenciados. Durante los primeros siete años, el tipo de interés se fija en Euribor + 0 %, intereses que son asumidos íntegramente por el Gobierno. A partir de ese momento, y hasta la finalización de la hipoteca, el interés pasa a ser Euribor + 0,50 %.

Los plazos de amortización se sitúan entre 20 y 50 años. Además, se establece que el beneficiario no puede superar los 80 años al finalizar el préstamo. El programa también prevé que la cuota mensual sea equivalente a un tercio de los ingresos de los beneficiarios. ¿Cómo se nota esto en el día a día? En la práctica, la mensualidad queda directamente vinculada al nivel de ingresos declarado.

Pasos que siguen banco y Gobierno para aprobar y formalizar la ayuda

La entidad financiera realiza en primer lugar un análisis de solvencia de la persona solicitante. En caso de resultado desfavorable, el expediente se deriva al Institut Nacional de l’Habitatge, que emite su informe correspondiente antes de seguir adelante.

Una vez superadas las fases de valoración, se formaliza la escritura notarial entre comprador, banco y Gobierno. De este modo, queda recogido el aval del 100 % del préstamo durante los primeros siete años y la asunción del pago de los intereses por parte del Ejecutivo andorrano, tal y como marca el programa.