Cómo liberar varios gigas en Google Fotos antes de borrar fotos del móvil

El aviso de almacenamiento lleno en Google Fotos no siempre se soluciona borrando imágenes. La cuenta de Google reparte sus 15 GB gratuitos entre Fotos, Gmail y Drive, por lo que el problema puede estar en varios servicios a la vez.

Cuando Google Fotos se queda sin espacio, las nuevas copias de seguridad pueden detenerse y también pueden aparecer problemas en Gmail o Google Drive. Google advierte de que, al superar el límite de almacenamiento, no se pueden subir fotos y vídeos, crear archivos en Drive ni enviar o recibir correos en Gmail.

Por qué Google Fotos se queda sin almacenamiento aunque no borres nada

Cada cuenta de Google incluye hasta 15 GB gratis, pero ese espacio no pertenece solo a Google Fotos. También lo usan los correos de Gmail, los archivos de Drive y otros contenidos asociados a la cuenta. Por eso, una bandeja de entrada llena de adjuntos antiguos puede dejar sin margen a las fotos del móvil.

El otro motivo habitual está en la calidad de la copia de seguridad. Si el móvil guarda fotos y vídeos en “Calidad original”, se conservan con la resolución con la que fueron tomados y cuentan contra el almacenamiento de la cuenta. En cámaras actuales, especialmente con vídeos en alta resolución, el espacio puede agotarse en poco tiempo.

Antes de eliminar recuerdos, lo recomendable es entrar en el gestor de almacenamiento de Google One o en Google Fotos, dentro de “Copia de seguridad” y “Gestionar almacenamiento”, para ver qué servicio ocupa más espacio. Google Fotos también muestra categorías sugeridas para limpiar, como vídeos grandes, capturas de pantalla o fotos borrosas.

El ajuste de Google Fotos que permite ahorrar espacio desde ahora

El cambio más útil es pasar la copia de seguridad a “Ahorro de almacenamiento”. Esta opción comprime las fotos y, si superan los 16 megapíxeles, las ajusta a ese tamaño. Los vídeos de más de 1080p se reducen a alta definición 1080p. Google indica que se guardan con una calidad ligeramente reducida.

Para activarlo en el móvil hay que abrir Google Fotos, tocar la foto de perfil, entrar en “Ajustes de Fotos”, después en “Copia de seguridad” y seleccionar “Calidad de copia de seguridad”. Desde ahí se puede elegir “Ahorro de almacenamiento”. Google avisa de que, si la cuenta ya está sin espacio, puede no permitir cambiar la calidad hasta recuperar margen.

Este ajuste afecta a las nuevas subidas. Para reducir el tamaño de fotos y vídeos ya guardados en calidad original, Google Fotos permite hacerlo desde el ordenador. Hay que entrar en photos.google.com, abrir los ajustes, ir a “Gestionar almacenamiento” y usar la opción “Convertir fotos y vídeos existentes a Ahorro de almacenamiento”. Google señala que esta recuperación de espacio solo puede hacerse una vez al día y no cambia la calidad de futuras subidas.

Qué borrar primero en Google Fotos, Gmail y Drive si sigue lleno

Si después de comprimir el contenido la cuenta sigue al límite, hay que actuar sobre lo que más ocupa. En Google Fotos, los vídeos grandes suelen liberar más espacio que decenas de imágenes sueltas. También merece la pena revisar capturas antiguas, fotos desenfocadas y elementos duplicados desde las sugerencias de limpieza.

La papelera también cuenta. Las fotos y vídeos con copia de seguridad permanecen allí 60 días antes de borrarse de forma definitiva, mientras que los elementos sin copia pueden eliminarse a los 30 días. Vaciar la papelera libera espacio antes, pero Google advierte de que los archivos eliminados de forma permanente no se pueden restaurar.

Si nada de esto basta, queda ampliar el almacenamiento. En la página de planes de Google One consultada para España, Google muestra 100 GB por 1,99 euros al mes como plan de pago inicial. El plan Lite de 30 GB existe en determinados países, pero España no figura en la lista oficial de disponibilidad publicada por Google.