Acudir al trabajo sin ducharse puede ser causa de despido disciplinario según el Estatuto de los Trabajadores

Una mala higiene personal no permite despedir a un trabajador de forma automática. La empresa debe probar que la conducta es repetida, que afecta al ambiente laboral y que el empleado tuvo opción de corregirla.

La higiene personal puede pasar de ser una cuestión privada a convertirse en un problema laboral cuando repercute en el día a día de la empresa. Los tribunales y los expertos laboralistas sitúan el límite en la convivencia, el perjuicio para compañeros o clientes y la reiteración de la conducta tras varios avisos.

Cuándo la falta de higiene puede justificar un despido disciplinario

Una empresa puede acudir al despido disciplinario cuando la falta de aseo no es un episodio aislado, sino una situación mantenida en el tiempo que genera quejas, malestar o dificultades reales para trabajar con normalidad. No se sanciona lo que el empleado hace en su casa, sino el efecto que esa conducta tiene dentro del centro de trabajo.

La jurisprudencia laboral exige proporcionalidad. Por eso, un día concreto de mal olor, una incidencia puntual o una situación no acreditada no bastan para extinguir el contrato. La empresa debe demostrar que el problema se repite, que ha sido advertido y que perjudica la convivencia o la actividad. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró improcedente un despido en 2007 al considerar que varias conductas imputadas no alcanzaban la gravedad suficiente para justificar la extinción contractual.

Distinto es el caso en el que la compañía acredita que el trabajador acude de forma reiterada con ropa sucia o con un olor corporal persistente, pese a haber recibido advertencias. En estos supuestos, los especialistas en derecho laboral apuntan a una posible transgresión de la buena fe contractual si existe impacto real en el negocio o en la plantilla.

Qué exige el Estatuto de los Trabajadores antes de aplicar la sanción

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un incumplimiento grave y culpable. Entre las causas recogidas está la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza, una vía que puede entrar en juego si la falta de higiene afecta al trabajo de forma acreditada.

Además, el artículo 55 exige que el despido se comunique por escrito, indicando los hechos que lo motivan y la fecha de efectos. Si la empresa no acredita el incumplimiento o no cumple los requisitos formales, el despido puede ser declarado improcedente.

También hay que tener en cuenta la audiencia previa. El Tribunal Supremo fijó en noviembre de 2024 que las empresas no pueden despedir disciplinariamente sin ofrecer antes al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados, salvo excepciones justificadas.

Por qué un problema de salud cambia el análisis del despido

La situación cambia si el mal olor o la falta de higiene tienen relación con una enfermedad, una discapacidad o un problema médico acreditado. En ese escenario, la empresa no puede tratar el caso como una simple desobediencia o falta voluntaria.

Los expertos laboralistas señalan que, si el trabajador demuestra que existe una causa de salud, la empresa debe valorar medidas proporcionadas antes de sancionar. Entre ellas pueden estar cambios organizativos, adaptación del puesto o soluciones compatibles con la actividad, siempre que no supongan una carga desproporcionada.

Por tanto, la falta de higiene puede acabar en despido disciplinario, pero solo en casos concretos. Debe haber reiteración, prueba suficiente, advertencias previas, posibilidad de defensa y un perjuicio real para el entorno laboral.