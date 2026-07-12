Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para eliminar fotos y vídeos que ocupan espacio sin saberlo

WhatsApp permite revisar fotos, vídeos, audios y documentos que ocupan memoria en el móvil desde su apartado de almacenamiento. Esta función ayuda a eliminar archivos innecesarios tanto en Android como en iPhone.

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio puede ocupar en el celular con el paso del tiempo. Fotos reenviadas, vídeos de grupos, notas de voz, documentos y archivos descargados se van acumulando hasta llenar la memoria del dispositivo sin que el usuario lo advierta.

Aunque muchos la conocen como la “papelera” de WhatsApp, esta función no es una carpeta de archivos eliminados. Se trata del apartado Administrar almacenamiento, una herramienta interna de la aplicación que permite localizar los elementos más pesados y borrarlos en pocos pasos. WhatsApp explica en su Centro de Ayuda que desde esta sección se pueden revisar y eliminar archivos grandes, reenviados muchas veces o almacenados por cada chat.

Dónde está la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el celular

Para acceder a esta función hay que abrir WhatsApp y entrar en los ajustes de la aplicación. En Android, se accede desde el icono de los tres puntos situado en la parte superior derecha. En iPhone, desde la pestaña de configuración o tocando la foto de perfil, según la versión de la aplicación.

Una vez dentro, el usuario debe seleccionar Almacenamiento y datos y después pulsar en Administrar almacenamiento. En ese apartado aparece una vista del espacio ocupado por WhatsApp y una lista de chats o canales ordenados según la cantidad de memoria que consumen.

La herramienta también permite localizar archivos de gran tamaño, contenido reenviado muchas veces y elementos guardados en conversaciones concretas. Esto facilita identificar qué está llenando el celular y borrar solo aquello que ya no se necesita.

Cómo eliminar fotos, vídeos y audios de WhatsApp sin borrar chats

El proceso para liberar espacio es sencillo. Dentro de Administrar almacenamiento, hay que entrar en el chat, canal o apartado que se quiera revisar. Después, se pueden seleccionar fotos, vídeos, documentos o audios de forma individual.

Cuando ya estén marcados los archivos, solo hay que tocar el icono de la papelera para eliminarlos. La aplicación permite borrar elementos concretos sin necesidad de eliminar toda la conversación, algo especialmente útil en grupos donde se comparten muchos vídeos o imágenes.

Antes de confirmar el borrado, es recomendable mirar bien los archivos seleccionados, ya que al eliminarlos desde esta sección pueden desaparecer del almacenamiento del dispositivo. Si se trata de documentos importantes, fotos personales o archivos que se quieren conservar, es mejor guardarlos previamente en otra ubicación.

Por qué WhatsApp ocupa tanta memoria y cómo evitar que vuelva a pasar

El problema del almacenamiento suele aparecer por la descarga automática de archivos. En muchos móviles, WhatsApp guarda fotos, vídeos, audios y documentos recibidos, especialmente en grupos activos. Con el paso de las semanas, ese contenido puede ocupar varios gigas.

Para reducir este consumo, se puede cambiar la descarga automática desde Ajustes, Almacenamiento y datos. Desde ahí es posible elegir qué archivos se descargan con datos móviles, WiFi o itinerancia. WhatsApp también ofrece instrucciones específicas para configurar esta opción en Android y iPhone.

Hacer una limpieza periódica desde el administrador de almacenamiento ayuda a mantener más memoria disponible y mejora el uso diario del celular. No hace falta borrar todos los chats ni desinstalar la aplicación: basta con revisar los archivos más pesados y eliminar los que ya no tienen utilidad.