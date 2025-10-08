Cofares abre el proceso de selección con 15 ofertas de empleo: necesita contratar personal en diferentes áreas de trabajo

Cofares, cooperativa líder en distribución farmacéutica en España, refuerza su plantilla con nuevas incorporaciones en logística, áreas comerciales, contact center y puestos técnicos. La compañía cuenta con un total de 15 ofertas de empleo que combinan contratos indefinidos y temporales (sustituciones, interinidades y campañas), con jornadas completas y parciales, y turnos rotativos, incluidos fines de semana y festivos. En varias vacantes no se exige experiencia específica y se valora la incorporación inmediata, con salarios publicados que, según el puesto, alcanzan hasta 24.000 € brutos anuales en 12 pagas. Bien, en esta noticia tienes los pasos para saber enviar el currículum a cualquiera de estas ofertas de empleo.

Se busca personal para trabajar en Grupo Cofares con contratos indefinidos y temporales

A continuación, indicamos algunas de las posiciones activas para cubrir en distintas provincias y con diversa tipología de contrato y horarios:

Personal de almacén en Las Palmas de Gran Canaria (fines de semana y festivos, 12 h/semana, presencial): contrato eventual (3 meses) con opción de continuidad. Turnos rotativos vie/sáb/dom. Salario: 6.297 € brutos/año en 12 pagas. Funciones de descarga, ubicación en altura, picking/PTL, ERP (SAP/radiofrecuencia) y expedición.

Operario/a de almacén en Murcia (Molina de Segura, interinidad, presencial): sustitución de baja médica, 38,5 h/semana en jornada rotativa (tandas de mañana/tarde y sábados). Salario: 20.314,39 € brutos/año en 12 pagas.

Operario/a de almacén en Onda (turno de noche, 3 meses, presencial): contrato temporal (3 meses), 38,5 h/semana. Horarios: 1ª semana L–V 20:00–03:30; 2ª semana D–V 20:00–03:30. Salario orientativo: 23.000–24.000 € brutos/año (12 pagas).

Operario/a de almacén en Valladolid (fines de semana y festivos, presencial): contrato eventual (3 meses) con opción de continuidad. 19 h/semana en sábados y domingos con descansos establecidos. Salario: 9.479,88 € brutos/año.

Técnico/a Force Desk en Contact Center (Madrid, híbrido): contrato temporal por IT (6 meses), jornada completa con turno rotativo semanal (mañanas 8:00–15:30 o tardes 14:30–22:00) y posibilidad de trabajar festivo no nacional. Se valoran Salesforce Service, Genesys Cloud o AWS.

Personal de almacén en Vitoria-Gasteiz (turno de mañana, presencial): contrato eventual (sustitución IT) con posibilidad de continuidad. Horario L–V 07:40–15:00, un sábado de cada dos y posibles guardias. Salario: 20.314,39 € brutos/año en 12 pagas.

Gestor/a de Farmacias en Badajoz (presencial): contrato indefinido y jornada completa. Zona de actuación en parte de Zamora y Valladolid (captación y fidelización). Salario fijo + variable por objetivos, vehículo de empresa, seguro médico y de vida, y herramientas (móvil, tablet y portátil). Salario fijo no disponible.

Delegado/a Comercial Marca Propia en Tenerife (presencial): contrato indefinido, fijo + variable, coche de empresa y beneficios (plan de desarrollo, formación, jornadas intensivas en viernes y en julio). Salario no disponible.

Director/a Técnico/a Farmacéutico/a en Tarragona (presencial): contrato indefinido y horario L–V de 8:00 a 16:00. Responsabilidades de interlocución con autoridades sanitarias, aseguramiento de BPD, coordinación de retiradas, gestión SEVeM, calidad y custodia/conservación de medicamentos.

Delegado/a Comercial de Farmacias (Producto) en Álava (presencial): contrato indefinido, fijo + variable, vehículo y gastos, seguro médico y de vida, y plan de carrera.

En perfiles de almacén se valora experiencia previa en picking/PTL, manejo de ERP/SAP y radiofrecuencia; para perfiles técnicos y comerciales, orientación a objetivos, análisis y uso de herramientas digitales.

Cómo enviar el currículum a Cofares

Para inscribirte en cualquiera de estos puestos y consultar todas las vacantes activas, accede al portal de empleo donde Cofares ha publicado sus ofertas. Elige la oferta de tu interés, revisa los requisitos y pulsa “Enviar candidatura ahora”. A continuación, selecciona el botón «inscribirse en esta oferta» para finalizar el proceso adjuntando el CV. Otra de las opciones adicionales es entrar a la propia web de Cofares para postularse, seleccionar una de las dos opciones disponibles (enviar solicitud o iniciar candidatura con LinkedIn) y adjunta tu currículum actualizado.

Para finalizar con esta noticia, recuerda que puedes descubrir más oportunidades laborales en España visitando periódicamente nuestra sección especializada de empleo.