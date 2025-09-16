Pedro Sánchez lo confirma: La nueva ayuda de alquiler con opción a compra de hasta 30.000 euros para jóvenes

El Gobierno anuncia una prestación de alquiler con opción a compra cercana a 30.000 euros para menores de 35 años. Se suma un incentivo de 10.800 euros para vivienda en el medio rural y un seguro de impago de rentas para jóvenes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes una nueva ayuda de alquiler con opción a compra, cercana a 30.000 euros, dirigida a jóvenes. El paquete incluye, además, un incentivo de hasta 10.800 euros para adquirir vivienda en el medio rural y un seguro de impago de rentas para jóvenes, con el objetivo de aliviar la crisis residencial y favorecer la emancipación.

¿Quiénes podrán acceder a la ayuda de alquiler con opción a compra? La prestación se orienta a personas jóvenes de hasta 35 años. Según el anuncio, permitirá residir durante años en una vivienda con protección permanente y, finalmente, adquirirla. Nace para responder a un contexto de precios al alza en compra y alquiler, que retrasa la salida del hogar familiar. ¿Eres menor de 35 y buscas estabilidad? Esta medida quiere dar ese empujón.

Cuándo se activará la medida y cómo encaja en el Plan Estatal

La ayuda se incorporará al próximo Plan Estatal de Vivienda. A falta de la “letra pequeña”, el Ejecutivo ha subrayado que las viviendas vinculadas a estas ayudas mantendrán la calificación de protección oficial de forma permanente. Por otro lado, el Gobierno ha destacado la ventanilla única del Ministerio de Vivienda, que obligará a retirar más de 50.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, con el objetivo de ordenar el mercado.

Antes de entrar al detalle, conviene reunir lo esencial. A continuación, los puntos clave conocidos hasta ahora:

Importe aproximado de la ayuda de alquiler con opción a compra: casi 30.000 euros.

Destinatarios: jóvenes de hasta 35 años.

Inclusión en el próximo Plan Estatal de Vivienda.

Viviendas de protección oficial con calificación permanente.

Seguro de impago de rentas para jóvenes, transferido a comunidades autónomas.

Incentivo adicional para compra en medio rural: hasta 10.800 euros.

En consecuencia, el marco es amplio y combina acceso al alquiler con la posibilidad de compra, junto con medidas de garantía y apoyo al entorno rural.

Cómo solicitarla de forma presencial u online y documentación imprescindible

El Ejecutivo no ha detallado todavía el procedimiento de solicitud ni la documentación concreta. Estos extremos se precisarán cuando se publique la convocatoria correspondiente del Plan Estatal de Vivienda. Por tanto, hasta que se publique la normativa, no hay formularios, plazos ni canales definidos. ¿Cuándo se conocerán? El Gobierno ha señalado que la medida se desarrollará dentro del citado plan.

A modo de guía rápida, este cuadro resume lo anunciado:

Medida Importe aproximado Destinatarios Situación/observaciones Alquiler con opción a compra para jóvenes Casi 30.000 € Personas de hasta 35 años Se incluirá en el próximo Plan Estatal de Vivienda; viviendas con protección permanente Seguro de impago de rentas para jóvenes — Mercado del alquiler juvenil Transferido a comunidades autónomas; entrada “en este periodo de sesiones” Incentivo para compra de vivienda en medio rural Hasta 10.800 € Compradores en zonas rurales Enfocado a combatir la despoblación

Este paquete pretende reforzar la seguridad del mercado (propietarios e inquilinos) y abrir oportunidades de acceso a la vivienda para la población joven, tanto en ciudades como en el entorno rural.

Seguro de impago para jóvenes y nueva ayuda de vivienda rural

El seguro de impago de rentas para jóvenes se pondrá en marcha en este periodo de sesiones y será gestionado por las comunidades autónomas. No actúa como prestación directa al inquilino, sino que cubre el riesgo del arrendador, con la intención de facilitar más contratos y estabilidad. Además, el incentivo de hasta 10.800 euros para comprar vivienda en el medio rural busca combatir la despoblación y apoyar a municipios afectados por problemas como los incendios. Dicho claro: más herramientas para quedarse, emprender y hacer vida en el pueblo.

En definitiva, el Gobierno combina una nueva prestación de alquiler con opción a compra, el refuerzo de garantías en el alquiler juvenil y un estímulo a la compra en áreas rurales. Falta la normativa detallada, sí, pero el rumbo está marcado: facilitar el acceso a vivienda a los jóvenes y proteger el parque público de forma permanente.