Así es el tractor más grande del planeta de 8 metros, 43 toneleadas y capaz de arar 4.000 metros cuadrados por minuto

¿Te imaginas que el tractor de tu abuelo ocupara más que el garaje y el salón juntos? Pues así, a lo bestia, es como se presenta el Big Bud 16V 747, un mastodonte de 43 toneladas capaz de arar 400.000 m² en apenas hora y media. Para mover semejante mole confía en un motor marino diésel de 24,1 litros y dos tiempos que entrega 1.100 CV y 4.200 Nm; sí, par como para arrastrar tu barrio entero. Sus ruedas dobles, originalmente de 2,4 m de alto, hacen que la máquina se plante en 7,77 m de ancho y que la báscula pida clemencia. Y, por si fuera poca fanfarria, cada cilindro tiene el mismo volumen que un Toyota Yaris entero… y lleva dieciséis.

¿Cómo logra este tractor arar 4.000 m² por minuto?

Aun sabiendo que este “bicho” mide 4,3 m de alto, 8,2 m de largo y que su distancia entre ejes roza los 4,95 m, lo verdaderamente espectacular es la velocidad con la que trabaja: 13 km/h arrastrando un arado de más de 20 m de ancho gracias a 570 litros de fluido hidráulico que alimentan todos sus sistemas.

Especificación Dato exacto Motor Detroit 16V92T, diésel 2 T, 24,1 l Potencia máxima 1.100 CV Par motor 4.200 Nm a 3.400 rpm Peso total 43 t Dimensiones (L × A × H) 8,2 m × 7,77 m × 4,3 m Ancho de arado > 20 m Superficie labrada 4.000 m²/min

Por muy marcianos que parezcan estos números, buena parte del truco está en las ruedas dobles de origen (2,4 m y casi media tonelada cada una) que reparten el peso y evitan que el suelo ceda. Sin ese apoyo, los 43 toneladas quedarían enterradas hasta las ventanillas. Se trata de un tractor que sin duda no es barato, como aquellos que se alquilan como nuevos, que ya ha destapado Hacienda en España.

De Montana al museo: la accidentada travesía del Big Bud 16V 747

El 747 nació en 1977 como encargo especial para los hermanos Rossi, que gestionaban 80 millones de m² de algodón en Bakersfield (California). Costó 300.000 dólares de la época; inflados a día de hoy, hablamos de unos 1.679.000 $, casi 1,5 millones de euros que no encuentras debajo del colchón precisamente.

Tras once años de faena, cambió de manos y se paseó por Florida hasta que, en 1997, los hermanos Williams lo rescataron y lo devolvieron a Montana. Allí siguió girando la tierra hasta que un problema… de calzado casi lo jubila. United Tire Company of Canada, la única que fabricaba sus neumáticos especiales, quebró en 2000: sin ruedas, no había tractor. Así acabó expuesto como atracción en el Museo Heartland de Iowa, más de una década parado y con las cubiertas cuarteadas.

¿Qué debes saber antes de soñar con un gigante agrícola?

Soñar es gratis, pero mantener un monstruo de este tamaño puede no serlo tanto. Antes de lanzarte a por uno (o su futura reencarnación, que Big Equipment y Rome Agricultural prometen con motor Cat de 18 l y 700 CV), conviene atar unos cuantos cabos.

Calcula con lupa la logística de recambios, sobre todo de neumáticos: los actuales Goodyear LSW1400/30R46 miden 2 m (40 cm menos que los originales) y no se encuentran en la tienda de la esquina.

Asegúrate de disponer de espacio: con 7,77 m de ancho, necesita cobertizo propio y caminos sin líneas eléctricas bajas.

Valora la mano de obra: su filosofía “repara‑lo‑tú‑mismo” exige mecánicos con nociones de motores marinos y sistemas hidráulicos industriales.

Haz números sobre el consumo (y no solo de gasóleo): 570 l de aceite hidráulico y toneladas de grasa especial pasan factura a la cartera.

Si pese a todo sigues decidido, ten en cuenta que estos gigantes vuelven al ruedo precisamente para esquivar la electrónica restrictiva y los recambios “de marca”. De ahí que los nuevos prototipos incluyan componentes mineros robustos y fáciles de reparar en el taller de la finca. En otras palabras: menos tiempo peleando con el concesionario y más horas devolviendo la tierra a su sitio.