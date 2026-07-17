Las ayudas para cambiar electrodomésticos antiguos regresan con descuentos que dependen de cada comunidad

Las subvenciones para sustituir frigoríficos, lavadoras o lavavajillas antiguos se convocan por comunidades autónomas. Los plazos, las cuantías y los modelos admitidos cambian según el territorio, mientras que la retirada del aparato usado suele ser obligatoria.

Los Planes Renove de electrodomésticos permiten reducir el coste de comprar equipos con una mejor calificación energética. No funcionan, sin embargo, como una ayuda estatal disponible mediante una única solicitud para toda España. A fecha de 10 de julio de 2026, las organizaciones FECE y AECOC han solicitado al Gobierno la creación de un programa nacional dotado con 80 millones de euros, por lo que esta iniciativa común continúa siendo una propuesta.

Las ayudas del Plan Renove dependen de cada comunidad autónoma y su presupuesto

Cada administración autonómica decide cuándo abre el programa, qué electrodomésticos incluye, cuánto dinero concede y qué establecimientos pueden participar. Esto obliga a consultar la sede electrónica o el boletín oficial de la comunidad donde se encuentre la vivienda.

Canarias, por ejemplo, incorporó dos líneas de un millón de euros cada una para desarrollar programas de renovación en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con vigencia durante 2025 y 2026. La propia normativa autonómica aclara que la inclusión de estas partidas en el plan estratégico no genera por sí sola un derecho a cobrar la ayuda, ya que su aplicación depende de la puesta en marcha de cada convocatoria.

La última edición de la Comunidad de Madrid ofreció hasta 300 euros para frigoríficos, 200 euros para lavavajillas y 125 euros para lavadoras o placas de inducción. El presupuesto se agotó en solo 15 días y el plazo oficial figura ya como finalizado, pese a que inicialmente estaba previsto hasta el 17 de marzo de 2026.

Así se solicita el bono para comprar un electrodoméstico eficiente con descuento

El procedimiento depende de las bases regionales. En la convocatoria madrileña, el interesado debía completar un formulario electrónico para recibir un bono energético personal e intransferible. Este documento tenía una validez de 15 días y debía canjearse en una tienda física adherida, donde el descuento se aplicaba directamente sobre la compra.

Otros programas encargan parte de la tramitación al propio comercio. Antes de pagar el aparato, resulta necesario comprobar que la convocatoria sigue abierta, que quedan fondos, que el modelo aparece entre los admitidos y que el establecimiento participa oficialmente.

También pueden exigirse una determinada clase energética, la instalación en la vivienda habitual y una factura donde aparezca identificado el descuento recibido.

Entregar el aparato antiguo para reciclaje suele ser obligatorio para cobrar la ayuda

La sustitución debe realizarse normalmente entre electrodomésticos equivalentes. Una lavadora antigua se cambia por otra lavadora y un frigorífico por otro frigorífico. La tienda recoge el aparato retirado y facilita el justificante correspondiente.

El Real Decreto 110/2015 obliga a los distribuidores a aceptar gratuitamente un residuo de aparato eléctrico equivalente cuando el cliente compra uno nuevo, tanto en el establecimiento como durante la entrega a domicilio. También deben emitir un albarán que permita acreditar la recogida y su posterior tratamiento.

No existe un porcentaje único del 25% aplicable a todos los Planes Renove. Algunas comunidades conceden cantidades fijas y otras calculan la subvención mediante un porcentaje con un límite máximo. Las bases de cada convocatoria determinan el importe, los impuestos excluidos y la documentación que debe conservar el beneficiario.