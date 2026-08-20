Xiaomi vende en España su mayor frigorífico con 621 litros por 799 euros hasta el 17 de agosto

El Mijia Side-by-Side 621L combina 385 litros de refrigeración y 236 de congelación con No Frost, control desde el móvil y clase energética E.

Xiaomi vende en España el Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, el modelo de mayor capacidad entre los dos frigoríficos que aparecen actualmente en su catálogo nacional. La tienda oficial muestra un precio de 799 euros, 50 euros menos que el precio de venta recomendado de 849 euros. Sus 621 litros se reparten entre un frigorífico de 385 litros y un congelador de 236 litros.

El electrodoméstico ya figuraba en la familia de gama blanca publicada por Xiaomi en mayo de 2026. La novedad actual reside, por tanto, en su comercialización promocional en España: la compañía indica que el precio de 799 euros estará disponible hasta el 17 de agosto.

El precio de 799 euros estará disponible hasta el 17 de agosto

La rebaja aplicada por Xiaomi representa un ahorro de 50 euros sobre los 849 euros de referencia, cerca de un 5,9%. La ficha de la tienda identifica los 799 euros como precio actual, por lo que la cantidad podría cambiar cuando termine la campaña comunicada por la marca.

Por capacidad, el Side-by-Side 621L queda por encima del otro gran frigorífico que Xiaomi muestra en su familia española de electrodomésticos, el Mijia Refrigerator Cross Door 502L. La diferencia alcanza los 119 litros. La propia compañía presenta el modelo de 621 litros como una alternativa orientada a familias numerosas y hogares que necesitan almacenar compras semanales de mayor volumen.

Estos son sus principales datos técnicos:

Característica Dato oficial Precio promocional 799 euros Precio recomendado 849 euros Capacidad total 621 litros Frigorífico 385 litros Congelador 236 litros Compartimentos interiores 18 Clase energética E Consumo anual 342 kWh Nivel sonoro 35 dB Dimensiones 910 × 715 × 1.770 mm

Los datos proceden de la ficha comercial, las especificaciones técnicas y la etiqueta energética oficial del producto.

Cómo distribuye los 621 litros y qué sistemas de conservación incorpora

El espacio interior se divide verticalmente entre las zonas de refrigeración y congelación. Xiaomi incorpora 18 compartimentos, entre ellos cuatro niveles de estantes abiertos, dos cajones independientes y seis baldas profundas en las puertas. Estas últimas permiten colocar dos filas de latas o botellas. También incluye una cubitera giratoria para extraer el hielo mediante un giro.

El sistema No Frost utiliza conductos de aire multicanal para distribuir el frío entre los diferentes niveles y evitar la formación de escarcha. El equipo dispone de cuatro sensores de temperatura y ofrece una capacidad de congelación declarada de hasta 14 kilos en 24 horas, una cifra comprobada bajo condiciones específicas de laboratorio para el modelo MRS62ESSMPAEU.

Xiaomi también incorpora la tecnología Ag⁺ Fresh en el frigorífico y el congelador. Según la documentación del fabricante, este sistema está diseñado para reducir olores e inhibir microorganismos como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Los resultados proceden de ensayos de laboratorio identificados por Xiaomi, por lo que no sustituyen la limpieza periódica ni la correcta conservación de los alimentos.

Control desde el móvil, 35 decibelios y clase energética E

El Mijia Side-by-Side 621L se integra en la aplicación Xiaomi Home. Desde el teléfono se puede consultar y modificar la temperatura, seleccionar el modo de funcionamiento y gestionar otras opciones sin utilizar directamente el panel frontal. El aparato admite actualizaciones OTA y cuenta con cuatro modos de enfriamiento accesibles desde su pantalla táctil LED.

El control por voz es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google, siempre que se utilicen dispositivos y servicios disponibles en el país. Esta conectividad forma parte de la expansión de Xiaomi hacia el hogar inteligente, donde la compañía también comercializa dispositivos como el nuevo Xiaomi Tag.

En el apartado energético, el frigorífico utiliza tecnología de doble inverter y alcanza un nivel sonoro declarado de 35 decibelios. Bureau Veritas comprobó esa cifra bajo unas condiciones específicas de ensayo, según la documentación publicada por Xiaomi.

La etiqueta europea sitúa el modelo en la clase energética E, con un consumo estimado de 342 kWh al año. Es un dato que debe valorarse junto con la elevada capacidad del aparato: el gasto económico final dependerá del precio de la electricidad contratado y de las condiciones de utilización.

Las medidas que hay que comprobar antes de instalarlo en casa

El frigorífico mide 91 centímetros de ancho, 71,5 centímetros de fondo y 177 centímetros de alto. Su peso neto es de 84 kilos. No cabe, por tanto, en un hueco convencional de 60 centímetros destinado a muchos frigoríficos combi, por lo que resulta imprescindible medir la cocina antes de comprarlo.

También debe comprobarse el recorrido de entrega. Con el embalaje, sus dimensiones ascienden a 97,3 centímetros de ancho, 77,2 de fondo y 187,7 de alto. Xiaomi aconseja revisar puertas, pasillos, ascensores, escaleras y giros estrechos para evitar que el electrodoméstico no pueda llegar hasta la cocina.

El fabricante recomienda reservar al menos 10 centímetros libres en la parte superior, los laterales y la zona trasera para facilitar la disipación del calor. Las puertas alcanzan un ángulo máximo de 120 grados, aunque los cajones pueden extraerse cuando están abiertas a 90 grados. Después de colocarlo, Xiaomi aconseja mantenerlo inmóvil durante más de tres horas antes de conectarlo a la corriente.

El Mijia Side-by-Side 621L se dirige principalmente a hogares que priorizan la capacidad, la organización interior y el control conectado. Su precio temporal queda por debajo de los 800 euros, pero la anchura de 91 centímetros y la clasificación energética E son dos factores que deben comprobarse antes de cerrar la compra.