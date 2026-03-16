CaixaBank vende esta casa adosada de 3 plantas, con 2 dormitorios y 133 metros cuadrados por solo 23.800 euros

Con 133 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas, esta vivienda situada en Ayerbe cuenta con salón, cocina equipada y baño con plato de ducha, aunque necesita reforma y algunas actualizaciones.

No es fácil encontrar una vivienda con un precio realmente bajo y que, al mismo tiempo, ofrezca una superficie generosa y una buena ubicación dentro del municipio. En el contexto actual del mercado inmobiliario, donde comprar casa resulta cada vez más complicado por la subida de precios, muchos compradores ponen el foco en inmuebles económicos que todavía pueden encontrarse en pequeñas localidades. Un ejemplo es esta casa adosada a la venta en Ayerbe, en la provincia de Huesca, que puede adquirirse por solo 23.800 euros y que destaca por sus 133 metros cuadrados construidos repartidos en tres plantas, con dos dormitorios, salón, cocina amueblada y un baño.

A la hora de comprar una vivienda, además del precio de venta, conviene tener presente que la operación implica otros gastos añadidos. No solo hay que valorar el importe del inmueble, sino también los ahorros previos necesarios para afrontar la entrada, en caso de solicitar hipoteca, y los gastos e impuestos asociados a la compraventa. Habitualmente, se recomienda disponer de alrededor de un 30% del precio del inmueble: un 20% para la entrada que no suele financiar el banco y aproximadamente un 10% adicional para impuestos, notaría, registro y otros costes de la operación.

Cómo es la casa adosada que venden por 23.800 euros

Esta vivienda está situada en la Calle Joaquín Costa, en el municipio oscense de Ayerbe. Según se indica en el anuncio, se encuentra a escasos metros del centro del pueblo, por lo que goza de una ubicación práctica dentro del núcleo urbano y con acceso cercano a servicios básicos para el día a día, como banco, centro de salud o gasolinera.

Se trata de una casa adosada con una superficie construida de 133 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas. La vivienda dispone de dos dormitorios, un salón-comedor, cocina amueblada y equipada, y un baño con plato de ducha. La distribución de la casa es la siguiente:

Planta calle: hall recibidor y baño con plato de ducha.

Primera planta: salón-comedor de aproximadamente 20 metros cuadrados y cocina de unos 9 metros cuadrados, amueblada y equipada, con zona de cocina y zona de comedor.

Segunda planta: dos dormitorios dobles. Uno de ellos tiene los techos rebajados y cuenta con una escalera de acceso al tejado que puede utilizarse como zona de almacenaje.

Entre sus características, el anuncio de CaixaBank destaca que la vivienda cuenta con suelos de terrazo y parquet en distintas estancias. La estructura de la casa es de madera, no dispone de calefacción y el agua caliente funciona mediante termo eléctrico.

Aunque necesita reforma y pequeñas actualizaciones antes de entrar a vivir, este tipo de inmuebles puede resultar interesante para quienes buscan una vivienda económica para acondicionarla a su gusto. Además, su precio ajustado la convierte también en una opción a tener en cuenta para quienes valoran comprar para reformar y destinar posteriormente la vivienda a alquiler o a segunda residencia.

Una oportunidad en un municipio con servicios

Ayerbe es uno de los municipios más conocidos de la provincia de Huesca y ofrece un entorno tranquilo con servicios básicos, lo que puede ser un punto a favor para quienes buscan salir de las grandes ciudades sin renunciar a ciertas comodidades. El hecho de que la vivienda se sitúe cerca del centro del pueblo también suma atractivo frente a otras opciones más alejadas o aisladas.

Con un precio de 23.800 euros, esta casa adosada se sitúa claramente entre las viviendas más asequibles del mercado. En concreto, su precio por metro cuadrado es de 179 euros, una cifra poco habitual en el mercado actual, especialmente en un inmueble de varias plantas y con esta superficie construida.