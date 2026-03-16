Así es el pueblo con 17 casas que se vende por 1,6 millones de euros y a solo cinco minutos de servicios como farmacias, supermercados y hoteles

Hay días en los que uno fantasea con dejar la ciudad y empezar de cero en un sitio tranquilo. Y luego están casos como este, en los que el cambio no pasa por comprar una casa, sino un pueblo entero. Eso es lo que ocurre con Vides, una pequeña aldea de Lugo que ha salido al mercado por 1,6 millones de euros. La operación incluye 17 inmuebles, varias casas de piedra y algunas ya reformadas.

Todo ello con un detalle que, hablando de mundo rural, no es precisamente menor: farmacias, supermercados y un hotel están a cinco minutos. Detrás de la venta está Malou Xoldhadri, su propietaria, que compró el lugar hace cinco años y ahora se ve obligada a dejar atrás su proyecto por la edad y por problemas de salud.

Por qué Malou Xoldhadri vende Vides cinco años después de comprarlo

La historia de Vides tiene bastante de apuesta personal. Malou Xoldhadri compró este pueblo gallego después de vender su casa en Madrid, ya que, según explica, no tenía jubilación. Su idea era sacar adelante una aldea infantil, un proyecto de vida de esos que no se montan de un día para otro.

Sin embargo, el paso del tiempo y el esfuerzo que exige mantener un lugar así han cambiado el panorama. La propietaria contó en el programa Malas Lenguas que ya no se ve con fuerzas para continuar porque hay mucho trabajo, y por eso vender ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. De hecho, reconoce que se conformaría con recuperar lo invertido. Hablamos de 1,6 millones de euros, que no son precisamente calderilla.

Qué ofrece este pueblo de Lugo que busca nuevo dueño

Vides reúne 17 inmuebles en un entorno que, sobre el papel, encaja bastante bien con quien busque tranquilidad sin quedarse aislado del todo. El pueblo conserva ese aire de postal gallega, con casas de piedra y algunas viviendas ya reformadas. Además, está situado a solo cinco minutos de servicios cotidianos como farmacias, supermercados y un hotel.

Ese detalle cambia bastante la foto. Porque una cosa es querer calma y otra muy distinta desaparecer del mapa. Precisamente por eso, el pueblo se presenta como una posibilidad para quien quiera paz, conexión con el entorno o, sencillamente, poner tierra de por medio con el estrés de las grandes ciudades sin renunciar a tener lo básico relativamente cerca.

Por qué cada vez se venden más pueblos enteros en España

Aunque el caso de Vides llame la atención, no es una rareza total. Según las estimaciones de las inmobiliarias, hay entre 90 y 120 aldeas completas en venta en España. Galicia encabeza esa lista con más del 50% de las ofertas. Detrás aparecen Asturias, Castilla y León, especialmente León y Zamora, y también el Pirineo aragonés.

A eso se suma otro dato de fondo: el Instituto Nacional de Estadística recuerda que hay más de 3.000 núcleos de población deshabitados, es decir, lugares sin vecinos. No todos están en el mercado, claro, pero sí forman parte de esa España vaciada que sigue buscando nuevos habitantes. Al mismo tiempo, algunos proyectos ya han conseguido atraer inversión, como las ecoaldeas o los hoteles boutique que intentan dar otra vida al turismo rural.

Los motivos de estas ventas también se repiten. Muchos pueblos llegan al mercado por herencias difíciles de gestionar, por hijos que ya viven en ciudades o por unos costes de rehabilitación disparados. A eso se añade la carga fiscal, que no es otra cosa que los impuestos y gastos de mantener propiedades vacías. En ese contexto, España acumula cerca de 3,8 millones de viviendas vacías, sobre todo en zonas rurales donde faltan servicios básicos. Y, mientras tanto, cambian también los compradores: no solo aparecen extranjeros, sino eco-comunidades, nómadas digitales, es decir, personas que trabajan en remoto, e inversores turísticos.

Qué conviene revisar antes de plantearse la compra de un pueblo como Vides

Antes de dejarse llevar por la imagen bonita, conviene poner los números y el proyecto sobre la mesa. El propio caso de Vides deja una idea bastante clara: comprar un pueblo no consiste solo en pagar 1,6 millones de euros, sino en asumir rehabilitaciones, mantenimiento y mucho trabajo de gestión. Por tanto, mirar solo el precio sería quedarse a medio camino. Para tomar esa decisión, hay varios puntos prácticos que salen de la propia información conocida sobre Vides:

Revisar cuántos inmuebles incluye la operación, en este caso 17. Comprobar qué casas ya están reformadas y cuáles todavía requieren obras. Confirmar la cercanía de servicios básicos, como farmacias, supermercados y hotel a cinco minutos. Definir desde el principio qué uso se quiere dar al pueblo: desconexión, proyecto de vida o una iniciativa vinculada al turismo rural.

En consecuencia, Vides puede resultar atractivo para quien busque un cambio grande y un entorno tranquilo, pero también exige cuentas claras y una idea muy definida. No se vende solo un conjunto de casas de piedra en Lugo, sino una decisión de peso, de las que se toman con ilusión, sí, pero también con la libreta bien abierta.