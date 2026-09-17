Buscan voluntarios para desenterrar una antigua medina oculta bajo un castillo de Guadalajara

La campaña del Castillo de Uceda admite mayores de 18 años durante septiembre y octubre. No es un empleo remunerado y cada participante debe asumir alojamiento y desplazamiento.

El Castillo de Uceda, en Guadalajara, busca voluntarios para participar en su campaña arqueológica de 2026. La convocatoria está organizada por el Ayuntamiento de Uceda y el Área de Arqueología de la Universidad de Alcalá. La participación mínima es de una semana y los asistentes colaborarán directamente en tareas de excavación, documentación, dibujo y clasificación de materiales.

La participación exige al menos cinco días y trabajo físico de excavación

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que puedan desarrollar trabajo físico y utilizar herramientas manuales y de obra. El compromiso mínimo solicitado es de una semana completa, equivalente a cinco días, y la organización limita la participación a seis voluntarios por semana. La campaña se desarrolla durante septiembre y octubre y las solicitudes pueden presentarse mientras queden plazas disponibles.

No se trata de acudir únicamente para observar una excavación. Las personas seleccionadas pueden participar en la retirada de tierra, movimiento de materiales y limpieza de estructuras. También hay tareas de documentación, dibujo arqueológico y clasificación de muestras y materiales. Existen además otras posibilidades de voluntariado con alojamiento, aunque las condiciones económicas y de estancia cambian en cada convocatoria.

El desayuno está incluido, pero alojamiento y desplazamiento corren por cuenta del voluntario

La participación en el Castillo de Uceda no incluye salario, alojamiento ni los gastos necesarios para llegar hasta el yacimiento. La organización sí proporciona desayuno durante las jornadas de trabajo. Esto obliga a quien quiera participar a organizar por su cuenta el transporte y, cuando sea necesario, un lugar donde alojarse durante los cinco días comprometidos.

También es importante diferenciar este voluntariado de una oferta laboral. La participación anunciada para esta campaña es expresamente voluntaria, por lo que no existe una remuneración económica asociada a los trabajos. El atractivo de la convocatoria reside en poder colaborar directamente con el equipo arqueológico y participar en una investigación de campo real.

Bajo el castillo permanece una medina medieval de unas 12 hectáreas

Participar en la campaña permite trabajar sobre un yacimiento especialmente singular. Bajo el castillo y en sus alrededores se localizan los restos de una antigua medina de unas 12 hectáreas, un núcleo urbano medieval de época islámica que permanece en buena medida enterrado. Los investigadores consideran especialmente valioso este estado de conservación para estudiar cómo se organizaba y evolucionaba una ciudad medieval.

El propio castillo conserva además diferentes fases históricas superpuestas. Las investigaciones permiten distinguir una primera fortificación islámica, un castillo del siglo XIII y una fortaleza del siglo XV. La construcción continuó utilizándose hasta el siglo XVI, antes de quedar abandonada y sufrir posteriormente un prolongado aprovechamiento de sus materiales.

Cómo pedir una plaza para excavar en el Castillo de Uceda

Las personas interesadas deben contactar con el equipo arqueológico a través del correo arqueologia@uah.es. La campaña se desarrolla durante septiembre y octubre y es necesario comprometerse durante al menos una semana completa. La documentación facilitada sitúa el desarrollo de los trabajos hasta el 20 de octubre.

Al existir únicamente seis plazas por semana, quienes tengan interés en participar deben tener en cuenta que la disponibilidad dependerá de las semanas que todavía tengan huecos. También existen otros proyectos que buscan voluntarios para colaborar en investigaciones, aunque sus requisitos, duración y finalidad son diferentes a los de una excavación arqueológica.