Antonio cotizó 45 años y denuncia que jubilarse a los 62 le recortó la pensión un 24%

El presidente de Asjubi40 se jubiló a los 62 años y medio después de perder su empleo durante la crisis.

Antonio Matinero afirma que cotizó durante 45 años antes de acceder a la jubilación anticipada involuntaria. Había trabajado como delineante proyectista hasta el cierre del estudio de arquitectura donde estaba empleado. Después encadenó trabajos como peón forestal, pintor y albañil. Finalmente se jubiló a los 62 años y medio. Según su testimonio, su pensión quedó reducida permanentemente al 76% de su base reguladora.

La pérdida del empleo precedió a la jubilación

Matinero sostiene que su retiro anticipado no respondió a una elección libre. El cierre de la empresa lo dejó fuera del mercado laboral durante la crisis. Sus empleos posteriores fueron breves y no le permitieron reconstruir una trayectoria estable.

El afectado preside Asjubi40, una asociación que reclama eliminar determinados coeficientes para carreras superiores a cuarenta años. Su situación debe analizarse como un caso individual. No todos los jubilados anticipados reciben un recorte del 24%.

Los coeficientes dependen de cada expediente

La reducción se calcula según los meses anticipados y los años cotizados. También influye la modalidad utilizada. La jubilación involuntaria admite hasta cuatro años de adelanto. La voluntaria permite un máximo general de dos.

Actualmente, los porcentajes se aplican por cada mes o fracción pendiente. Las penalizaciones por retiro anticipado permanecen durante toda la percepción de la pensión.

Haber cotizado 45 años no elimina el recorte

Una carrera larga puede reducir el coeficiente, pero no lo hace desaparecer automáticamente. La legislación diferencia entre el porcentaje generado por años cotizados y el descuento vinculado a adelantar la edad. Son cálculos sucesivos.

Por ese motivo, acreditar el porcentaje completo de la base reguladora no garantiza cobrarlo íntegramente. Después puede aplicarse la reducción mensual correspondiente. También existen límites específicos cuando la pensión calculada supera la cuantía máxima.

Asjubi40 reclama modificar la normativa

La petición promovida por Matinero solicita retirar los recortes para quienes superen cuarenta años cotizados. Ha reunido decenas de miles de apoyos. Una petición ciudadana no modifica por sí misma la Ley General de la Seguridad Social.

El Congreso puede aprobar mociones o propuestas, pero solo una reforma normativa cambiaría los coeficientes. Mientras no se produzca, el INSS seguirá aplicando las tablas vigentes. Las resoluciones individuales pueden reclamarse cuando exista un error de cálculo.

Qué puede revisar una persona afectada

El pensionista debe comprobar la base reguladora, la carrera reconocida y el número exacto de meses anticipados. También puede revisar si el INSS aplicó correctamente la modalidad involuntaria. Cualquier periodo omitido debe acreditarse documentalmente.

La reclamación administrativa previa suele ser necesaria antes de acudir a la jurisdicción social. Los plazos aparecen en la resolución recibida.