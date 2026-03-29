Buenas noticias para la jubilación femenina: así puedes convertir hasta 84 meses sin trabajar en cotización válida

Muchas mujeres han tenido que parar su carrera profesional en algún momento. Cuidar a un hijo, atender a un familiar o asumir responsabilidades domésticas ha supuesto, en muchos casos, dejar de cotizar. Y claro, cuando llega la jubilación, esos huecos pasan factura.

Lo que no todo el mundo sabe es que la Seguridad Social tiene un mecanismo que puede convertir hasta 84 meses sin cotización en períodos válidos para mejorar la pensión. Sí, hasta 7 años que pueden marcar la diferencia. Y no es una ayuda simbólica: puede elevar de forma clara la cuantía mensual que se cobra al retirarse.

Miles de mujeres podrán beneficiarse de este sistema que transforma los llamados vacíos laborales en cotizaciones ficticias. La medida no sirve para alcanzar el mínimo de años exigidos para jubilarse, pero sí mejora la base reguladora, es decir, la cifra que determina cuánto se cobra cada mes. Todo ello está respaldado por la disposición transitoria cuadragésima primera del Real Decreto-ley 2/2023.

Cómo sumar hasta 84 meses de cotización gracias a la integración de lagunas

No todos los meses sin trabajar cuentan como cero. En el régimen general existe lo que se llama integración de lagunas, un sistema que rellena los períodos sin cotización con bases ficticias. Dicho de forma sencilla: la Seguridad Social hace como si hubieras cotizado, aunque en realidad no lo hicieras, para que tu pensión no se desplome.

Con la nueva normativa, las trabajadoras por cuenta ajena tienen una protección reforzada frente a la regla general. La diferencia es importante y se entiende mejor con los datos concretos:

Período sin cotización Porcentaje aplicado sobre la base mínima Meses 1 a 60 100% Meses 61 a 84 80%

Esto supone que los primeros 60 meses, es decir, 5 años completos, se integran al 100% de la base mínima vigente. A partir del mes 61 y hasta el 84, se aplica el 80%. Antes de esta mejora, el sistema general contemplaba 48 meses al 100% y, después, una caída al 50%. Por tanto, ahora se amplía tanto el tiempo como el porcentaje de cobertura.

En un contexto en el que muchas mujeres han visto interrumpida su trayectoria laboral por responsabilidades familiares, este refuerzo actúa como un auténtico escudo frente a la brecha de género en pensiones.

Qué cambia entre 2026 y 2040 en el cálculo de la pensión

Desde de 2026 y hasta 2040 se aplicará un sistema de doble cálculo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la Seguridad Social hará dos cuentas distintas y elegirá automáticamente la más favorable para la trabajadora.

La primera modalidad mantiene el sistema actual: se toman las bases de cotización de los últimos 25 años. La segunda amplía el período a 29 años, pero permite descartar de oficio los 24 meses con peores cotizaciones. En 2026, por ejemplo, se calculará la pensión con las 302 mejores bases de un total de 304 meses.

Esta fórmula tiene un efecto claro: si hubo meses con cotizaciones muy bajas o directamente sin cotización, podrán eliminarse del cálculo. Y si tras descartar esos 24 meses siguen existiendo lagunas, se aplicará la integración reforzada, rellenando esos huecos con el 100% o el 80% de la base mínima, según el tramo correspondiente.

En consecuencia, el sistema combina dos herramientas: eliminar los peores meses y, además, rellenar los vacíos. Todo ello orientado a maximizar la prestación final.

Qué ocurre con las autónomas y qué limitaciones existen

No todos los regímenes disfrutan de la misma protección. Las trabajadoras autónomas encuadradas en el RETA no cuentan con una integración universal de lagunas como en el régimen general. Tradicionalmente, un mes sin actividad computaba como cero en su historial contributivo.

La reforma de pensiones ha introducido mejoras, pero limitadas. Solo se integran las lagunas correspondientes a los seis meses posteriores a un cese de actividad justificado, y se cubren con la base mínima de la tabla general. Es decir, la protección existe, pero es más reducida y acotada en el tiempo.

Esta diferencia responde a las distintas estructuras de cotización entre regímenes. Por tanto, conviene tener claro en qué régimen se ha cotizado la mayor parte de la vida laboral.

Qué pasos conviene dar para saber si puedes beneficiarte

Ante este escenario, muchas trabajadoras pueden preguntarse: ¿me afecta esta mejora? La respuesta depende de su historial de cotización y del régimen en el que estén encuadradas. Para salir de dudas, conviene seguir estos pasos:

Revisar el informe de vida laboral y detectar los meses sin cotización. Comprobar si se ha cotizado en el régimen general como trabajadora por cuenta ajena. Analizar cuántos meses de vacío existen y si pueden encajar dentro de los 84 meses previstos. Solicitar una simulación de jubilación para ver cómo impacta la integración de lagunas en la base reguladora.

Después de realizar estas comprobaciones, la trabajadora podrá tener una visión más clara de su futura pensión. En temas de jubilación, cada mes cuenta. Y si el sistema permite convertir hasta 7 años en cotización válida para mejorar la cuantía, merece la pena revisarlo con calma. Porque cuando hablamos de pensiones, unos puntos porcentuales arriba o abajo pueden notarse, y mucho, a final de mes.