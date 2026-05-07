El brote de hantavirus del MV Hondius obliga a activar un protocolo internacional antes de su llegada a Canarias

A veces, una noticia sanitaria que llega desde un crucero parece algo lejano, hasta que aparece la palabra Canarias y ya miramos dos veces. El brote de hantavirus detectado en el MV Hondius, que partió desde Argentina y se encuentra en Cabo Verde, ha puesto el foco en una infección poco frecuente, pero capaz de provocar cuadros graves. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que España recibirá la embarcación en Canarias por razones humanitarias y de Derecho Internacional, es decir, por obligaciones y criterios de asistencia establecidos entre países.

La operación se hará con un protocolo elaborado por la OMS y el ECDC, que ya coordinan las medidas de control. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españolas. Y, según Sanidad, el riesgo para la población española es muy bajo.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite esta infección?

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte. Su principal vía de transmisión no está en una conversación casual ni en cruzarse con alguien por la calle, sino en el contacto con roedores infectados.

Sanidad explica que el contagio se produce especialmente al inhalar partículas procedentes de orina, heces o saliva contaminadas en espacios cerrados o poco ventilados. Dicho de forma más clara: el riesgo aparece cuando una persona respira polvo o partículas contaminadas en lugares donde ha habido presencia de roedores infectados.

El Ministerio también señala que el contagio entre personas es muy poco frecuente. Cuando ocurre, suele asociarse a contactos estrechos y directos con un caso que ya tiene síntomas, así que no hablamos precisamente de una transmisión fácil ni de esas que van saltando de persona en persona como si nada.

¿Hay transmisión entre personas y qué se sabe del brote del MV Hondius?

En Europa, los hantavirus Puumala y Dobrava se relacionan sobre todo con la exposición ambiental a roedores. Sanidad indica que para estos tipos no se ha descrito transmisión interpersonal, que significa contagio directo de una persona a otra.

En el caso del MV Hondius, las autoridades investigan todavía dónde se produjeron los contagios. Las opciones que se manejan son tres: antes del embarque, durante actividades en zonas con presencia de roedores o dentro de la propia embarcación.

La OMS mantiene abierta la investigación epidemiológica y de laboratorio. Esto quiere decir que se está revisando cómo pudieron producirse los casos y, además, se están analizando pruebas para confirmar con más precisión lo ocurrido.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus y cuándo puede agravarse?

El periodo de incubación, que es el tiempo que pasa entre el contagio y la aparición de síntomas, suele situarse entre una y tres semanas. No obstante, Sanidad apunta que puede oscilar entre 3 y 45 días, un margen amplio que obliga a vigilar la evolución con calma, pero sin despistarse.

Los primeros síntomas pueden parecerse a los de una gripe. Entre ellos figuran fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea.

En algunos pacientes, la infección puede empeorar después de varios días. Puede avanzar hacia dificultad respiratoria, neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una insuficiencia respiratoria grave, o shock, una situación clínica grave que requiere atención urgente.

¿Cuántos casos se han detectado y qué datos ha dado Sanidad?

Hasta la actualización de Sanidad del 5 de mayo, se habían identificado seis casos relacionados con el brote. De ellos, dos estaban confirmados por laboratorio y se habían comunicado tres personas fallecidas.

La OMS, en su parte internacional, elevó el recuento a siete entre casos confirmados y sospechosos. En ese balance también figuran tres muertes comunicadas.

Sanidad recuerda que no existe un tratamiento específico para esta infección. Por eso, los casos graves deben atenderse en centros hospitalarios con capacidad para cuidados intensivos y soporte respiratorio, que son los medios necesarios cuando una persona necesita ayuda avanzada para respirar.

¿Qué pasará con el crucero cuando llegue a Canarias?

El MV Hondius será evaluado por especialistas antes de decidir qué personas requieren evacuación urgente. El resto continuará hacia Canarias, donde serán examinadas, atendidas y trasladadas posteriormente a sus países.

La operación, según Sanidad, se hará en espacios y transportes específicos. El objetivo es evitar el contacto con la población local y proteger al personal sanitario, algo bastante lógico cuando hay protocolos de por medio, aunque la burocracia sanitaria nunca suene precisamente ligera.

El ECDC también considera muy bajo el riesgo para la población general europea. La razón principal es que se están aplicando medidas de prevención y control, y que los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas.

¿Qué puede hacer el lector ante una noticia así?

La clave está en no caer ni en la alarma ni en el pasotismo. Con los datos facilitados por Sanidad, el riesgo para España es muy bajo, pero conviene entender cómo se transmite el virus para actuar con sentido común. Estas son las pautas prácticas que se desprenden de la información sanitaria disponible:

Evitar el contacto con roedores y con zonas donde pueda haber orina, heces o saliva contaminadas.

Prestar atención a síntomas como fiebre, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea si ha existido una posible exposición.

Buscar atención sanitaria si aparecen dificultad respiratoria, neumonía o empeoramiento tras varios días.

Seguir la información de Sanidad sobre el MV Hondius y las medidas aplicadas en Canarias.

La situación está siendo gestionada con un protocolo específico y coordinación internacional. Para la población española, el mensaje central de Sanidad es claro: el riesgo es muy bajo, aunque las autoridades mantendrán las medidas de control para atender a las personas afectadas y evitar contactos innecesarios.