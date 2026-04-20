Ayudas de hasta 120 euros mensuales para hacer frente a los gastos escolares del próximo curso en Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ya ha abierto el plazo para pedir estas ayudas dirigidas a familias con menores en educación infantil. La convocatoria, disponible hasta el 27 de abril, busca aliviar el coste del comedor, el material y otros servicios del curso 2026-2027.

Las nuevas ayudas económicas para el alumnado de educación infantil de Valencia ya están en marcha y cuentan con una dotación de hasta 5.470.000 euros. La medida, aprobada por la Junta de Gobierno el pasado 13 de marzo, pretende facilitar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y, además, echar una mano a las familias con la conciliación.

Quién puede pedir la ayuda de 120 euros para gastos escolares en Valencia

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta convocatoria? Podrán solicitarla las familias con menores escolarizados en educación infantil, así como aquellas en las que esté previsto este año el nacimiento de un menor. Eso sí, quedan fuera los menores matriculados en centros públicos o con concierto educativo pleno.

Además, tanto el menor como el padre, la madre o los representantes legales deberán estar empadronados en el término municipal de Valencia. El centro escolar también tendrá que estar ubicado en la ciudad, salvo algunas excepciones, como los casos en los que el menor necesite atención especializada.

Qué gastos escolares cubren estas ayudas municipales para familias con hijos

Estas subvenciones no se limitan a un solo concepto. De hecho, podrán financiar actividades realizadas dentro y fuera del horario escolar durante el curso 2026-2027, además de actividades extraescolares, libros, material escolar, comedor, cuotas de la ‘escola matinera’ y escuela de verano. Vamos, que abarcan buena parte de los gastos que más pesan en el bolsillo familiar.

En cuanto a las cuantías, el cheque escolar tendrá un importe máximo mensual de 120 euros durante diez meses. La ayuda de comedor escolar podrá alcanzar los 94,5 euros al mes durante once mensualidades. Por otro lado, la ‘escola matinera’ contará con un pago máximo único de 125 euros, mientras que la ayuda para la escuela de verano será de hasta 120 euros.

Cómo solicitar las ayudas escolares de Valencia antes de que acabe el plazo

El plazo de solicitud ya está abierto y permanecerá operativo hasta el 27 de abril. Por tanto, las familias interesadas deberán revisar cuanto antes si cumplen los requisitos para no quedarse fuera.

La tramitación podrá hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal. También será posible presentar la solicitud de forma presencial en los registros municipales o por cualquiera de los medios previstos por la ley. En consecuencia, los solicitantes podrán elegir la vía que mejor se adapte a su situación.