Más de 45.000 trabajadores de la logística de Guadalajara están llamados a una huelga desde el 21 de septiembre

UGT reclama una subida salarial del 6%, reducir la jornada anual y limitar el uso de trabajadores procedentes de ETT.

Más de 45.000 trabajadores directos e indirectos del sector logístico de Guadalajara están llamados a una huelga a partir del 21 de septiembre. FeSMC-UGT ha anunciado la convocatoria después de nueve meses de negociación sin acuerdo sobre el nuevo convenio provincial. Entre sus principales reivindicaciones figuran una subida salarial del 6%, una reducción de la jornada anual y límites al uso de trabajadores procedentes de ETT.

El salario y la jornada siguen separando a las partes

UGT reclama una subida salarial del 6% y mantener una garantía vinculada al IPC. La representación empresarial habría planteado un incremento del 3,5% para 2026 y del 3% durante 2027 y 2028. Estas propuestas continúan dentro de la negociación y no equivalen todavía a nuevas tablas salariales aprobadas.

El convenio fija actualmente una jornada anual de 1.800 horas. El sindicato quiere reducir ese tiempo de trabajo e incorporar de forma progresiva una nueva paga extraordinaria.

UGT cuestiona el uso de ETT y los ritmos de trabajo

La organización sindical relaciona los ritmos de trabajo en determinados almacenes con problemas musculoesqueléticos y un aumento de las bajas laborales. También critica el uso de sistemas algorítmicos para fijar objetivos de productividad. Estas afirmaciones forman parte de la posición sindical dentro de la negociación.

Según UGT, en algunas empresas más de la mitad de la plantilla puede proceder de ETT. El sindicato reclama limitar ese peso y aumentar la contratación directa e indefinida.

Quienes tengan contratos temporales o discontinuos pueden revisar sus derechos durante los periodos de inactividad y consultar otras situaciones laborales vinculadas al desempleo.

La huelga puede afectar a uno de los principales polos logísticos

Guadalajara concentra numerosos almacenes y centros de distribución de grandes compañías. UGT estima que la logística representa alrededor del 25% de la actividad económica provincial y cerca del 10% de la economía de Castilla-La Mancha. Estas cifras proceden de la organización convocante.

La huelga no obliga a todos los trabajadores a secundarla. Cada empleado puede decidir si participa o acude a su puesto, y el ejercicio legítimo del derecho de huelga no puede ser sancionado. Las horas no trabajadas durante los paros, sin embargo, no generan salario.

La convocatoria todavía podría cambiar si hay acuerdo

El calendario concreto de paros y movilizaciones deberá quedar formalmente comunicado. UGT pretende coordinar la convocatoria con CCOO y otras organizaciones sindicales.

Si las partes alcanzan un acuerdo antes del 21 de septiembre, la huelga podría modificarse o retirarse. Hasta entonces, la negociación seguirá abierta y las condiciones definitivas dependerán del resultado del nuevo convenio provincial.