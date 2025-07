Así debes viajar con tu mascota según la DGT: Lo que recomienda para no poner en peligro a tu mascota en carretera y evitar multas

Seguro que antes de salir de vacaciones repasas si llevas el cargador del móvil, la crema solar y hasta el flotador hinchable. Pero, ¿has pensado en cómo va tu perro dentro del coche? Un frenazo a 50 km/h convierte a un dóberman medianito en un “mini rinoceronte” de casi 700 kg, así que mejor no dejarlo suelto por ahí atrás. La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva años con la misma cantinela, y aun así cada julio vuelven los sustos.

Si el argumento de la seguridad no te convence, quizá los 200 euros de multa y los tres puntos que se esfuman de tu carné sí lo hagan. Vamos al lío para que nadie (ni tú ni tu peludo) acabe en el parte del seguro.

¿Por qué sujetar bien a tu mascota evita multas y accidentes graves?

La ley de bienestar animal de 2023 te obliga a garantizar la seguridad de tu compañero de cuatro patas, aunque no dice “cómo” sujetarlo. Esa laguna legal se traduce en un mercado de arneses y jaulas donde no todo vale. La DGT lo deja claro: compra solo equipos que hayan pasado un crash test (prueba de choque) independiente; si no ves la etiqueta de ensayo, guarda la cartera.

Antes de elegir arnés o transportín, conviene saber qué protege de verdad y para qué tipo de animal sirve. Esta tabla te ahorra la charla del dependiente y, de paso, algún disgusto en la ITV:

Sistema Peso recomendado Ubicación ideal Requisito indispensable Transportín rígido < 9 kg Transversal sobre el asiento trasero o en el maletero anclado Certificado de impacto frontal y lateral Transportín grande > 55 kg Maletero con anclaje Isofix o Top Tether Estructura metálica reforzada Arnés con cinturón 9 – 25 kg Asiento trasero o maletero, siempre sujeto al Top Tether Hebillas de acero y doble costura Asiento tipo “caja” Desaconsejado — Sin ensayos fiables Correas extensibles Prohibidas — Fallo habitual de anillas

En resumen: los dos primeros protegen tanto al animal como al resto de ocupantes; lo barato, sin ensayo, sale caro y puede agravar las lesiones en un choque.

Errores comunes que la DGT desaconseja

Aunque suene increíble, muchos conductores siguen improvisando sujeciones “a ojo”. El resultado es doble: peligro real y sanción segura.

Perro en brazos o entre los asientos. En un frenazo sale disparado contra el parabrisas; multa de 200 € y tres puntos.

Arnés de paseo enganchado al cinturón. No soporta la tensión y puede estrangular al animal.

Transportín en el suelo entre asientos. En un choque frontal la jaula se comprime y el animal impacta contra la estructura metálica.

Correa al reposacabezas. Las anillas ceden y el perro sale despedido por la ventanilla.

Por eso, la DGT insiste: revisa siempre las instrucciones del fabricante y verifica que el producto aguanta, como mínimo, un impacto a 50 km/h.

Guía para un viaje sin sobresaltos (ni ladridos de más)

Planifica paradas cada dos horas para que tu compañero beba, estire las patas y haga sus cosas; tu espalda también lo agradecerá. Acostúmbralo al transportín en casa varios días antes: mételo con premios, juega a “la cueva” y el estrés desaparecerá. Etiqueta la jaula o el arnés con tu teléfono y el nombre del animal; si hay un accidente, los servicios de rescate lo tendrán más fácil. Y no olvides revisar anclajes y costuras al menos una vez por temporada: el sol y los tirones pasan factura a la resistencia del material.

Viajar con mascotas exige algo más que abrir la puerta del coche. Con un sistema de sujeción homologado, la cartilla veterinaria al día y un par de paradas bien planificadas, protegerás a tu peludo, evitarás sanciones y llegarás a destino con total tranquilidad.