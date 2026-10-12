Antes del amanecer, Juanjo prepara el mostrador de una panadería que lleva 46 años en manos de su familia

El relevo de Forn Sant Roc llegó en 2020. El convenio valenciano permite explicar cuánto se paga por la nocturnidad a los asalariados.

Juan José Armengol empieza antes de las 3:00 en Forn Sant Roc, la panadería de Alberic que su familia compró en 1980. El establecimiento abre a las 6:00. Ese horario permite explicar qué compensación corresponde a los asalariados del sector, según las tablas valencianas de 2026.

Forn Sant Roc pasó a la segunda generación en 2020

Los padres de Juanjo adquirieron el horno el mismo año en que nació su hijo, después de buscar un establecimiento con vivienda encima. La cronología publicada por el negocio sitúa la compra en 1980 y el cambio de propietario en 2020, cuando ambos se jubilaron. Así, los 46 años corresponden a la trayectoria del horno en manos de esta familia. Este relevo generacional permitió mantener la actividad, con un hijo que ya conocía las tareas del obrador antes de asumir su dirección.

Su preparación también pasó por las aulas. A los 19 años comenzó a estudiar pastelería y compatibilizó esa formación con el trabajo nocturno junto a sus padres. La web del establecimiento explica que acudió a la escuela cuatro días por semana durante cuatro años. Actualmente figura como gerente, panadero y pastelero. Su trayectoria combina aprendizaje familiar y formación específica. El artículo 6 del convenio valenciano contempla preferencia de contratación para quienes acrediten formación en escuelas del sector, determinados cursos o titulación profesional.

El trabajo del obrador comienza antes de abrir al público

La entrada de Juanjo al obrador se adelanta más de tres horas respecto a la apertura al público, según el horario recogido por algunos medios. Durante ese turno de madrugada prepara los productos que después llegan al mostrador. El horario comercial publicado para Poeta Badenes, 56, termina a las 13:30 y señala cierre los domingos. El negocio también dispone de una sucursal en Antonio Lloret, 58. Estos horarios describen la atención al cliente y no permiten calcular cuándo acaba la jornada del panadero.

La oferta combina panes, magdalenas valencianas, tartas y productos salados. El negocio cuenta además con un reconocimiento que necesita identificarse correctamente. Forn Sant Roc obtuvo el tercer premio de Ornamentación Comercial de Pascua en el concurso del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia de 2023. La competición se celebró los días 29 y 30 de marzo de aquel año. Se valoraron aspectos decorativos y de presentación del establecimiento. El resultado corresponde a esa modalidad concreta, distinta del premio al panquemado o de una clasificación general de panaderías.

Un turno de 3:00 a 6:00 suma tres horas nocturnas

Para un empleado por cuenta ajena, las horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00 se consideran trabajo nocturno. Así lo establece el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores. Un turno que empiece a las 3:00 acumula tres horas nocturnas si continúa hasta las 6:00, sin interrupciones. Cuando ese tramo se realiza normalmente, también puede determinar la consideración legal de trabajador nocturno. La norma contempla además a quienes previsiblemente trabajan de noche al menos un tercio de su jornada anual. Las horas nocturnas también cuentan cuando el empleado permanece menos tiempo en esa franja.

Esa condición implica, como regla general, un máximo de ocho horas diarias de promedio durante quince días para la jornada total del trabajador nocturno. También rige la prohibición de realizar horas extraordinarias, con excepciones reguladas. La retribución se pacta colectivamente, salvo salario establecido por la naturaleza nocturna del trabajo o compensación acordada mediante descansos. Estas reglas afectan a las relaciones laborales por cuenta ajena. Juanjo aparece identificado como propietario, por lo que su horario no acredita un derecho a cobrar este complemento. Tampoco demuestra cuáles son los turnos o las nóminas de sus empleados.

El plus nocturno valenciano tiene una excepción anterior a 2013

El V Convenio de Panadería y Pastelería de la Comunitat Valenciana regula el sector durante 2025-2028. Su artículo 41 contempla una excepción relevante. Las empresas que ya incluían la nocturnidad en el salario antes del 1 de enero de 2013 están sujetas a una condición. Solo abonan ese concepto cuando se supera la cuarta hora nocturna diaria. Por tanto, entrar de madrugada no basta para calcular automáticamente un pago adicional. Las tablas de 2026 establecen los siguientes importes según el grupo profesional:

Grupo profesional Plus de nocturnidad por hora Grupo 5 1,83 euros Grupo 4 1,97 euros Grupo 3 2,16 euros Grupo 2 2,36 euros Grupo 1 2,49 euros

Las tablas se publicaron el 26 de enero de 2026, con efectos desde el 1 de enero. Como ejemplo hipotético, tres horas abonables del grupo 3 durante veinte jornadas sumarían 129,60 euros brutos: 2,16 × 3 × 20. El cálculo presupone que no se aplica la excepción y no describe el salario de Juanjo ni de su plantilla. Un empleado puede contrastar el convenio valenciano y las tablas de 2026 con su grupo, registros horarios y nómina. Si hay diferencias salariales pendientes, el plazo general de reclamación es de un año desde que cada cantidad pudo exigirse.