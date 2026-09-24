Amazon busca personal sin experiencia para su nuevo centro de La Muela con sueldo de 11,88 euros por hora

La oferta de empleo de Amazon en La Muela contempla contratos temporales o fijos discontinuos. ZAZ8 abrió en septiembre y prevé alcanzar 600 empleados en tres años.

Amazon mantiene publicada una oferta de empleo en La Muela para personal de almacén sin experiencia, con una retribución de 11,88 euros por hora diurna. El puesto corresponde a ZAZ8, su nuevo centro de distribución, inaugurado el 7 de septiembre de 2026. La instalación comenzó con más de 100 empleados y prevé alcanzar 600 en tres años. Esa previsión describe la plantilla futura: la convocatoria consultada no anuncia 600 vacantes disponibles ahora.

La oferta de empleo de Amazon en La Muela concreta contrato y jornada

La ficha oficial, identificada con el número 260123927, contempla contratación temporal o fija discontinua. Ofrece jornadas parciales de entre 16 y 39 horas semanales, además de opciones completas de más de 39 horas. Los horarios dependen del centro y de la temporada. Pueden ser fijos o rotativos, de mañana, tarde o noche, dentro de una actividad que funciona de lunes a domingo. Las vacantes logísticas de Amazon deben comprobarse por centro, porque sus condiciones económicas y horarias pueden variar.

Los 11,88 euros corresponden a la hora de trabajo diurno publicada en esta oferta. El anuncio contempla posibles pagos adicionales por noches, festivos y horas extraordinarias, pero no concreta sus importes. Como referencia aritmética, ocho horas diurnas a esa tarifa suman 95,04 euros. La operación no permite calcular una nómina mensual definitiva sin conocer horas contratadas, complementos y distribución del salario. Tampoco acredita una cantidad neta, pues las deducciones personales no aparecen en la ficha. Las condiciones individuales se concretarán durante la selección.

ZAZ8 abrió con más de 100 empleados y prevé llegar a 600

La apertura comunicada el 7 de septiembre materializa un proyecto anunciado por Amazon en abril. El centro está situado en el polígono Centrovía y supera los 30.000 metros cuadrados. La inversión comunicada rebasa los 100 millones de euros. Su función consiste en almacenar productos de alta demanda y abastecer otros centros de la compañía en España. La noticia combina una instalación recién operativa con una candidatura publicada. El crecimiento hasta 600 trabajadores permanece como previsión empresarial a tres años.

Este formato de distribución incorpora una etapa de almacenamiento regional para acercar mercancía a los destinos de entrega. Entre los productos mencionados por la empresa figuran pañales, café, alimentación para mascotas y artículos de cuidado personal. Amazon anunció que el proyecto generaría oportunidades para perfiles y trayectorias diferentes, desde incorporaciones iniciales hasta profesionales experimentados. La apertura amplía su infraestructura en Aragón, donde también opera otras instalaciones logísticas y servicios tecnológicos. Distinguir estos centros ayuda a evitar solicitudes dirigidas a otra ubicación de la misma compañía.

La formación es gratuita, pero el puesto exige manejo de equipos y esfuerzo físico

La descripción del trabajo incluye cargar y descargar camiones, almacenar palés y utilizar equipos industriales motorizados. Amazon indica que proporciona gratuitamente la formación y certificación necesarias, sin exigir experiencia previa. Deben cumplirse condiciones como ser mayor de edad y comprender las instrucciones de seguridad. El anuncio menciona cargas de hasta 15 kilos y operaciones con equipos a alturas de hasta 13 metros. Estos requisitos merecen atención antes de elegir el puesto, aunque la experiencia profesional anterior no sea obligatoria.

El centro también figura en una oferta distinta de ingeniería de procesos, con referencia 10394561. Esa posición presencial exige formación universitaria relacionada y al menos tres años de experiencia en operaciones o mejora de procesos. Incluye análisis de datos, gestión de proyectos y disponibilidad limitada para viajar, además de flexibilidad cuando se requieran turnos. Para esa candidatura especializada, preparar un currículum que identifique proyectos y herramientas resulta especialmente relevante. Los requisitos de ingeniería no se aplican automáticamente al anuncio de personal de almacén.

La solicitud comienza por internet y el turno se confirma después

El portal de Amazon Jobs para operaciones en España enlaza ZAZ8 dentro del apartado de Zaragoza. La página explica que la candidatura inicial para almacén puede realizarse por internet sin currículum. Después, el equipo de selección informa sobre los turnos disponibles. Presentar la solicitud no equivale a obtener un contrato ni asegura una fecha de incorporación. Quien reciba una propuesta debería comprobar por escrito la jornada, el contrato y el horario asignado. Esos datos permiten organizar desplazamientos y otros compromisos laborales.

La empresa también informa sobre ajustes para candidatos con discapacidad y dispone de canales de apoyo durante la selección. Su portal describe beneficios como seguros, descuentos y formación, sujetos a las condiciones de acceso correspondientes. Para buscar la oportunidad correcta, debe localizarse el código ZAZ8 y la referencia del puesto, evitando confundirlo con otras instalaciones zaragozanas.

La oferta oficial de almacén permite comprobar la disponibilidad y comenzar la candidatura. La ficha consultada no publica un último día de inscripción.