Decathlon pide dejar de usar estos patinetes vendidos en sus tiendas por riesgo de caída

El aviso de Decathlon afecta a cuatro referencias de patinetes Btwin. La empresa contactará en un máximo de 20 días desde que el cliente de el aviso, para acordar la reparación gratuita.

Decathlon mantiene un aviso de seguridad para los patinetes eléctricos Btwin SD500E y MD500E, difundido por FACUA el 23 de septiembre de 2026. El comunicado original de la empresa está fechado el 29 de junio de 2026. Pide dejar de utilizarlos por una posible rotura entre el cuadro y la potencia. Ofrece un kit gratuito de refuerzo, pero su compromiso de contactar en 20 días no significa tener el vehículo reparado dentro de ese plazo.

Qué patinetes Decathlon están incluidos en el aviso de seguridad

La comunicación española identifica los SD500E gris oscuro y azul agua con códigos de artículo 5177606 y 5244742. Para los MD500E negros y gris claro, recoge las referencias 5234673 y 5263834. El periodo de ventas señalado va desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 15 de julio de 2026. Estos datos permiten distinguir los vehículos afectados de otros modelos comercializados por la cadena. La comprobación debe hacerse con la referencia completa, evitando identificar un patinete solamente por su aspecto o por la marca.

El defecto descrito consiste en una posible grieta en la unión del cuadro con la potencia tras un uso intensivo. Si esa unión se rompe, puede producirse una caída. La indicación de suspender el uso importa especialmente cuando el patinete forma parte de los desplazamientos al trabajo. Que todavía funcione no demuestra que quede fuera del aviso. La empresa también pide comunicarlo a quienes hayan recibido el producto prestado, regalado o revendido. Así puede llegar la advertencia a la persona que realmente lo utiliza.

El procedimiento de Decathlon comienza en la página específica enlazada desde su comunicado de seguridad. Tras introducir la información solicitada, la empresa anuncia un contacto en un máximo de 20 días para concretar cuándo podrá repararse. Ese periodo describe una gestión previa, no un plazo de entrega del patinete ya arreglado. La solución consiste en reforzar la unión afectada mediante un kit enviado al domicilio con instrucciones. El aviso español facilita además el teléfono 916 233 122, de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 20:00.

La reparación doméstica tiene condiciones legales que el consumidor puede comprobar antes de aceptar el procedimiento. El artículo 37 del Reglamento europeo de seguridad de los productos exige que pueda realizarse con facilidad y seguridad. También debe estar prevista en el aviso, acompañarse de instrucciones y proporcionar gratuitamente las piezas necesarias. Reparar personalmente el producto no elimina los derechos legales correspondientes. Si el usuario no puede efectuar la operación de forma segura, debe plantearlo a la empresa y pedir una solución adecuada a su situación.

Cuándo puede corresponder una sustitución o el reembolso

La normativa europea establece como regla que el responsable ofrezca al menos dos opciones entre reparación, sustitución y reembolso. Permite limitar la oferta a una cuando las restantes resulten imposibles o generen costes desproporcionados, atendiendo a las circunstancias. Por eso, el anuncio de un kit no permite asegurar que cualquier cliente obtendrá inmediatamente la devolución del dinero. Sí permite preguntar por las alternativas disponibles y por la justificación de una oferta limitada. La solución debe ser gratuita, eficaz y facilitarse oportunamente, sin inconvenientes importantes para el consumidor.

El mismo artículo reconoce el derecho al reembolso cuando la reparación o sustitución no se realiza en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes. No fija para todos los productos una cantidad idéntica de días. Esa regla tampoco convierte automáticamente el día 21 del procedimiento de Decathlon en una fecha de devolución obligatoria. Cuando corresponda reembolsar, la referencia legal es, como mínimo, el precio pagado por el consumidor. Los costes de envío o devolución vinculados a la solución no deben trasladarse al comprador afectado.

Qué documentación guardar y dónde iniciar la gestión

Anotar el modelo, fotografiar la referencia y conservar las comunicaciones ayuda a seguir el expediente y acreditar las gestiones realizadas. Guardar la factura también facilita documentar incidencias en las compras por internet. Resulta útil dejar constancia de cuándo se rellenó el formulario y de la fecha ofrecida posteriormente. Si existe una discrepancia, esa cronología permite separar la solicitud inicial, el contacto de la empresa y la intervención efectiva. La documentación reúne pruebas de lo ocurrido sin sustituir la comprobación técnica del producto.

Las fichas de mantenimiento de ambos modelos recomiendan revisar grietas y holguras antes y después del uso. Esa revisión habitual no reemplaza la actuación específica de esta campaña. El usuario afectado debe seguir las indicaciones del aviso original de Decathlon España y mantener suspendido el uso. El Reglamento europeo 2023/988 permite comprobar las condiciones que debe cumplir la solución ofrecida. Distinguir ambos documentos evita confundir las instrucciones concretas de la empresa con el conjunto de derechos que protege al consumidor.