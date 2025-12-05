ALSA dispone de 81 ofertas de empleo en España para trabajar de conductor: sueldo por encima de los 2.000 euros

ALSA mantiene abiertos 81 procesos de selección en distintos puntos del país, con oportunidades que van desde la conducción de autobús (servicio regular, discrecional y largo recorrido) hasta puestos de taller, operaciones y también perfiles técnicos y digitales. En el listado aparecen vacantes publicadas recientemente (algunas “hoy” y “ayer”), lo que indica movimiento en la contratación y necesidades de refuerzo en varias bases. Bien, si tienes ganas de empezar un nuevo empleo con Alsa, no dudes en conocer los detalles sobre la misma, tales como requisitos, ubicaciones y sobre todo, los pasos para enviar el currículum hoy mismo.
Ofertas de empleo para trabajar en ALSA
La compañía reparte sus necesidades entre zonas urbanas y turísticas, con presencia destacada en Canarias (Las Palmas, Puerto del Rosario, Gáldar, Mogán y San Miguel de Abona), además de vacantes en Andalucía (Málaga, Granada), Castilla y León (León), Aragón (Zaragoza) y el norte (Oviedo y Gijón), entre otras. A continuación te mostramos una tabla con algunos de los puestos de trabajo ALSA:
|Puesto
|Ubicación
|Condiciones
|Requisitos
|Personal de Taller (Oficial de 3ª)
|Puerto del Rosario
|– Contrato temporal (baja médica).
– Jornada completa, lunes a viernes, turnos rotativos (7:00–15:00 / 15:00–22:00).
– Salario: 1.381 € brutos/mes aprox.
– Trabajo con tecnologías avanzadas (eléctrico e hidrógeno).
– Formación continua en movilidad eléctrica e H₂.
– Plan de carrera.
– Programas Alsalud, retribución flexible, tarjeta Alsa Plus, voluntariados y reconocimientos.
|– Grado medio o superior en mecánica/electromecánica.
– Valorable experiencia en vehículos eléctricos o híbridos.
– Interés por la innovación y aprendizaje continuo.
– Proactividad, responsabilidad y trabajo en equipo.
|Personal de Conducción (Servicio Urbano)
|Guadalajara
|– Contrato temporal (IT).
– Jornada completa.
– Turnos rotativos (mañana/tarde/noche) con libranzas rotativas.
– Salario: 1.900 € brutos/mes + 3 pagas extra + variables.
– Formación inicial y continua (eléctricos, conducción defensiva/eficiente).
– Plan de carrera.
– Beneficios Alsalud, tarjeta Alsa Plus, voluntariado y reconocimientos.
|– Permiso D, CAP viajeros y tacógrafo en vigor.
– Mínimo 10 puntos en carnet.
– Experiencia en autobús valorable.
– Residencia en Guadalajara o alrededores.
|Personal de Conducción (Interurbano, Discrecional y Regular)
|Málaga
|– Centro de trabajo: Estación de autobuses de Málaga.
– Contrato temporal 6 meses.
– Jornada completa con turnos rotativos, libranzas rotativas.
– Salario: 1.700 € brutos/mes + variables + pagas extra aparte.
– Formación inicial y continua.
– Plan de carrera y beneficios corporativos.
|– Permiso D, CAP viajeros y tacógrafo en vigor.
– Mínimo 10 puntos en carnet.
|Conductor/a de Autobús (Largo Recorrido)
|León
|– Servicios León-Madrid y León-Asturias.
– Contrato temporal (IT).
– Jornada completa.
– Turnos rotativos (mañana/tarde/noche) con libranzas rotativas.
– Salario: 2.700 € brutos/mes (variables y pagas extra incluidas).
– Formación continua y plan de carrera.
– Beneficios corporativos.
|– Permiso D, CAP viajeros y tacógrafo en vigor.
– Mínimo 10 puntos en carnet.
– Valorable residencia en León o alrededores.
– Valorable experiencia en autobús.
|Auxiliar de Aeropuerto
|Gran Canaria (Agüimes)
|– Contrato por baja médica.
– Jornada completa.
– Horarios rotativos (08:00–16:00 / 16:00–00:00).
– Libranza: 2 días semanales rotativos.
– Salario: 1.400 € brutos/mes (pagas incluidas).
– Formación continua y plan de carrera.
– Beneficios: Alsalud, retribución flexible, Alsa Plus, voluntariado.
|– Residencia cercana al centro de trabajo.
– Experiencia en atención al cliente (valorada).
– Manejo de nuevas tecnologías.
– Inglés medio conversacional.
|Personal de Conducción (Servicio Discrecional)
|Palma
|– Contrato fijo discontinuo hasta 30/11/2026.
– Jornada completa.
– Turnos y libranzas 6-2 según cuadrante.
– Salario: 2.600–3.000 € brutos/mes + 3 pagas extra.
– Formación inicial y continua.
– Plan de carrera y beneficios corporativos.
|– Permiso D, CAP viajeros y tacógrafo en vigor.
– Mínimo 10 puntos en carnet.
– Valorable residencia en Palma.
– Valorable experiencia previa en autobuses.
Cómo enviar el currículum y aumentar opciones de selección
La candidatura se realiza, como norma general, desde el portal de empleo de ALSA donde está publicada cada vacante. Lo más práctico es filtrar por ubicación y familia profesional (conducción, taller, operaciones, tecnología). Una vez dentro del anuncio, el proceso suele seguir estos pasos: registro/inicio de sesión, cumplimentación de datos, adjuntar CV actualizado y envío.
Antes de enviar, conviene ajustar el currículum al puesto: destacar permisos y habilitaciones en conducción, experiencia en servicio discrecional/escolar si aplica, o especialidad de mecánica en el caso de taller. Si el anuncio incluye código de referencia (como JR101345 o JR100944), es útil mencionarlo en el asunto o en el texto del perfil cuando la plataforma lo permita.