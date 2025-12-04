Alerta por salmonela (AESAN): este producto de Consum podría alcanzar a más familias que lo adquirieron antes de su retirada

Los supermercados Consum han retirado un preparado de carne tipo burger meat de pollo de su marca propia tras detectarse Salmonella, según la información comunicada por la empresa y trasladada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La caducidad indicada es el 1 de diciembre de 2025, pero si lo compraste y lo guardaste en el congelador, la alerta te sigue afectando. ¿Lo tienes por casa y ni te acordabas?

Qué producto de Consum está afectado por salmonella y qué debes revisar en casa

La alerta se ha emitido mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), a partir de una comunicación de las autoridades sanitarias de la Comunitat Valenciana. Consum indica que los lotes implicados ya se han retirado de los lineales y que el resto de lotes son seguros.

Para quienes conserven el producto en casa, la recomendación es directa: la AESAN pide que “se abstengan de consumirlos”. Lo importante es comprobar la etiqueta.

Dato a revisar en el envase Información facilitada en la alerta Nombre del producto Preparado de carne “Burger meat” de pollo Marca Consum Lotes afectados 2830 y 1671 (en otra comunicación aparece como 1672) Fecha de caducidad 01/12/2025 (ambos lotes) Peso 400 g Distribución comunicada Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia

Si tu paquete coincide, no lo consumas, aunque esté congelado y parezca estar bien.

Lotes implicados, distribución por comunidades y cómo actúa el sistema SCIRI

Según la información disponible, el producto afectado se distribuyó en Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia. Además, el aviso se trasladó a las comunidades autónomas a través del SCIRI para comprobar la retirada de los productos afectados.

Y un apunte importante: la AESAN recuerda que, tal y como indica el etiquetado, el producto se debe cocinar completamente y que el cocinado es una medida “muy efectiva” para eliminar el riesgo sanitario. Aun así, en una alerta como esta, el consejo es claro: no consumir los lotes afectados.

Qué hacer si aún tienes este preparado de pollo congelado en casa hoy

Si lo tienes en el congelador, estos pasos te ayudan a actuar rápido y sin líos:

Comprueba lote y caducidad: si coincide con los indicados, no lo consumas.

Evita la contaminación cruzada: separa el envase y limpia manos, utensilios y superficies.

Guarda el envase para identificar bien los datos (lote, peso y caducidad) si necesitas consultarlo.

Si ya lo has comido o tienes síntomas, sigue la recomendación sanitaria y acude a un centro de salud.

Con eso, asunto controlado.

Síntomas de salmonelosis y medidas básicas de prevención que recuerda AESAN

En caso de haber consumido el producto afectado, se recomienda acudir a un centro de salud si aparecen síntomas compatibles con salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos, a veces con fiebre y dolor de cabeza.

Para prevenir en casa, la AESAN insiste en lo de siempre: higiene de manos, utensilios y superficies; separar alimentos crudos y cocinados; y una correcta manipulación y cocción de los alimentos.