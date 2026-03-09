El coloso del mar de 400 metros de largo y 61 de ancho logra en 2025 un récord de transporte: el barco más grande del mundo lleva 22.233 contenedores en un solo viaje

Hay días en los que un récord no se mide en goles ni en segundos, sino en contenedores. Eso es lo que ha pasado con el ONE Innovation, el barco más grande del mundo, propiedad de la naviera japonesa Ocean Network Express. En 2025 salió del puerto de Singapur rumbo a Europa con 22.233 contenedores TEU, que es la forma estándar de contar contenedores en este sector. Con esa cifra se apuntó el mayor cargamento transportado en una sola travesía en la historia del transporte marítimo.

Su capacidad total supera los 24.000 contenedores, así que aún le queda margen. El hito llega tan solo tres años después de que se construyera en 2023 y de que se botara por primera vez en Kure (Japón).

¿Qué ha logrado el ONE Innovation en 2025 y por qué se habla de récord?

En 2025, el ONE Innovation zarpó desde el puerto de Singapur hacia Europa con 22.233 contenedores TEU. Esa travesía le sirvió para batir el récord de carga transportada en un único viaje. Con esa cifra, se convirtió en el buque que más carga ha movido en una sola travesía en toda la historia del transporte marítimo. Y lo curioso es que, aun así, este megabuque puede albergar más de 24.000 contenedores, es decir, que el récord no coincide con su “tope” de capacidad.

¿Cuáles son las cifras clave del barco más grande del mundo?

Para aterrizar tanta cifra sin perderse, aquí va lo esencial del ONE Innovation, tal y como se describe en la información disponible: año, capacidad, récord, ruta y medidas. Son números de los que se te quedan en la cabeza, porque no pasan precisamente desapercibidos.

Dato Cifra o referencia Año de construcción 2023 Récord de carga en una travesía 22.233 contenedores TEU Capacidad total Más de 24.000 contenedores Ruta del récord Puerto de Singapur hacia Europa Primera botadura Kure (Japón) Clase Megamax Largo Unos 400 metros Ancho 61 metros

Además, el ONE Innovation forma parte de la clase Megamax y, en cuanto a tamaño, se mueve en cifras enormes: unos 400 metros de largo y 61 metros de ancho. Todo esto llega después de su construcción en 2023 y de su primera botadura en Kure (Japón).

¿Qué se sabe de su rendimiento, sostenibilidad y eficiencia?

Más allá de “cuántos contenedores caben”, en esta historia también se subraya el rendimiento. Según la información facilitada, este barco no solo ha obtenido un mayor rendimiento operativo en comparación con otros megabuques.

A eso se suma que también ha sido capaz de mejorar en sostenibilidad y eficiencia. No se detallan medidas concretas, pero sí se destaca ese doble foco: operar mejor y hacerlo con mejoras en eficiencia y sostenibilidad.

¿Qué dice la Cámara Marítima del Ecuador sobre este hito?

La Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) puso el acento en el impacto del récord sobre el sector y la conectividad. Según indicó, este hito “impulsa un nuevo estándar en la industria y fortalece la conectividad global”, además de evidenciar el “potencial de la logística marítima moderna”.

CAMAE también incidió en esa idea de fortalecer la conectividad global y, en concreto, en la ruta comercial Asia-Europa. Es decir, no lo plantean solo como un número llamativo, sino como un empujón a una de las rutas comerciales más señaladas en el texto: Asia-Europa.

¿Cómo encaja esto en el comercio mundial de más de 35 billones de dólares?

En el último año, según datos de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el comercio mundial de bienes y servicios superará los 35 billones de dólares. La cifra viene con “asterisco” de contexto: supone un alza aproximada del 7% frente a 2024, que se dice pronto cuando hablamos de cantidades así (de las que casi dan vértigo).

En esa evolución del comercio mundial, Asia fue la región que más contribuyó al aumento del comercio en 2025, seguida de Europa. Y ahí es donde encaja la ruta mencionada en el récord del ONE Innovation: un viaje desde Singapur hacia Europa, precisamente dentro del eje Asia-Europa que se destaca.

Qué puedes mirar tú cuando leas noticias de megabuques y contenedores

Si te encuentras con titulares de “récords” como este y no quieres quedarte solo con el número gordo, conviene fijarse en tres cosas: la cifra exacta (22.233), la unidad (TEU) y el recorrido (Singapur hacia Europa). Y, si además aparece la capacidad total (más de 24.000), ya tienes la película bastante completa. Para tenerlo a mano, estos son pasos sencillos para interpretar una noticia como esta sin liarte con tantos datos:

Localiza el récord y su fecha: aquí es 2025 y son 22.233 contenedores TEU. Mira la ruta concreta: desde el puerto de Singapur hacia Europa. Compara el récord con la capacidad total: el barco puede albergar más de 24.000 contenedores. Anota las dimensiones y la clase del buque: unos 400 metros de largo, 61 metros de ancho y clase Megamax. Fíjate en quién lo valora y qué destaca: CAMAE habla de “conectividad global” y UNCTAD aporta el marco de comercio mundial (más de 35 billones de dólares y un 7% más que en 2024).

Al final, el ONE Innovation resume la historia en dos ideas muy claras: tamaño y cifras. Es el barco más grande del mundo, se construyó en 2023, se botó por primera vez en Kure (Japón) y, en 2025, firmó una travesía desde Singapur hacia Europa con 22.233 contenedores TEU, pese a tener capacidad para más de 24.000.