Abierto proceso de selección en Carlet (Valencia) para trabajar en la fábrica Anitín: Sin estudios ni experiencia

¿Quieres trabajar en el sector de la alimentación? La empresa Anitín Panes Especiales, reconocida por la elaboración de panes y rosquilletas, ha lanzado un proceso de selección para cubrir 10 vacantes de operario/a de producción alimentaria en su planta ubicada en Carlet (Valencia/València). En esta noticia te contamos cuáles son los requisitos, las condiciones que ofrece y qué pasos has de seguir para conocer cómo puedes mandar el currículum hoy mismo y participar en la selección.

Anitín busca 10 personas para trabajar en su planta de panes y rosquilletas en Carlet: conoce los requisitos y las condiciones laborales

La empresa necesita reforzar su equipo de producción para garantizar el ritmo y la calidad de sus procesos. El puesto se desarrolla dentro de la línea de producción y puede adaptarse tanto a perfiles más técnicos, orientados al manejo de maquinaria, como a perfiles manuales, enfocados en el estirado y preparación de las piezas. Entre las funciones principales se encuentran el control de la maquinaria en distintas fases de producción (obrador, hornos, empaquetado), así como tareas manuales de estirado, encajado y empaquetado del producto final, cuidando la calidad en todo momento.

Uno de los aspectos destacados de esta oferta es que no se requiere experiencia previa, ya que la compañía ofrece formación para que los nuevos trabajadores puedan desempeñar las tareas con éxito. Aun así, se valorará positivamente haber trabajado en entornos industriales o en puestos relacionados con producción alimentaria. ¿Cuáles son los requisitos para optar al puesto de trabajo?

Disponibilidad para trabajar en jornada completa con turnos rotativos de mañana, tarde, noche y fines de semana.

Residencia cercana a Carlet o disponer de vehículo propio.

El contrato que se ofrece es de duración determinada a jornada completa, con posibilidad de pasar a indefinido según desempeño. Además, la empresa garantiza formación en procesos industriales y de panificación, así como la opción de capacitarse como oficial de 1º en amasado o empaquetado.

Otro atractivo son los beneficios sociales, entre ellos el acceso gratuito a los productos de Anitín, zona office equipada para los trabajadores, servicio de fisioterapia gratuito e incluso la oportunidad de unirse al equipo de running de la compañía.

Cómo enviar el currículum a Anitín Panes Especiales

El proceso de selección llevado a cabo por Anitín Panes Especiales en Carlet (Valencia) se basa en la igualdad de oportunidades, valorando únicamente las competencias de cada candidato. Si quieres participar en la oferta, solo debes acceder al portal de empleo donde está publicada las vacantes e inscribirte adjuntando tu currículum actualizado.

Una vez finalizada la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa y, si cumples con el perfil, te contactarán para una entrevista y posterior incorporación.