8 vacantes con contrato indefinido: esta fábrica de pescado en Torre-Pacheco (Murcia) necesita personal

¿Buscas un empleo estable en la industria alimentaria con contrato indefinido y jornada completa? LEVANTE NEW JOB ETT, Sociedad Limitada, ha publicado una oferta para incorporar personal en una planta de procesado de pescado ubicada en Torre‑Pacheco (Murcia). La empresa abre 8 vacantes para peón/a de fábrica y auxiliar de calidad (nivel empleado/a; categoría: Calidad, Producción e I+D – Certificación de calidad). Bien, en esta noticia te explicamos todo lo necesario para que puedas inscribirte con éxito, mandando el currículum hoy mismo.

Importante planta de pescado en Torre‑Pacheco lanza una oferta de empleo para trabajar: requisitos, funciones y condiciones

La compañía precisa incorporar peones/as que apoyen la línea de producción y envasado de productos de pescado, así como un perfil de Auxiliar de Calidad para respaldar el control y aseguramiento de la calidad. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno diurno de lunes a viernes (9:00–18:00, con 1 hora de descanso).

En cuanto a los requisitos necesarios para poder inscribirte correctamente, sin ser descartado en el primero de los procesos, que es tener el perfil adecuado, se piden los siguientes:

Ciclo Formativo de Grado Superior.

Experiencia mínima: al menos 1 año.

Buena condición física.

Responsabilidad y orientación al trabajo en equipo.

Perfil administrativo para el puesto de Auxiliar de Calidad.

Por otro lado, respecto a las funciones del puesto y horario en la planta de procesado, como peón/a de fábrica apoyará la producción y el envasado, mantendrá la limpieza y el orden en la planta, colaborará con el equipo para cumplir los objetivos diarios y realizará tareas de carga y descarga de materiales.

El/la Auxiliar de Calidad dará soporte a las actividades de control y aseguramiento de la calidad: gestión de shelf life y checklists, control de devoluciones de etiquetas y bolsas, selección de productos y toma de muestras, elaboración de formatos del sistema de calidad e informes de defectos detectados.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

¿Te ha resultado interesante estas vacantes para trabajar en dicha fábrica de pescado en Torre-Pacheco (Murcia)? Para postularte, debes acceder al portal de empleo, donde se ha publicado. Para inscribirte, prepara un currículum actualizado y, si es posible, una breve carta de presentación, ya que mejorará tu CV. Por último, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida. Si todavía no estás registrado/a, crea una cuenta para completar el proceso y enviar tu candidatura hoy mismo.