7 fontaneros denuncian a su empresa por no pagarles durante cuatro meses y terminan despedidos el mismo día

Los empleados aseguran que, después de acudir a la Inspección de Trabajo, dejaron de poder entrar en la obra y varios fueron despedidos ese mismo día o en jornadas posteriores. También denuncian impagos de nóminas, materiales y finiquitos.

Siete trabajadores de una empresa de fontanería han denunciado una situación de impagos prolongados, despidos y presuntas irregularidades en la gestión de sus nóminas. Según relatan, llevaban hasta cuatro meses sin cobrar cuando decidieron reclamar, primero ante el Ministerio de Trabajo y después en el Tamib, el tribunal de arbitraje y mediación de las Islas Baleares, donde la empresa estaba citada, pero no acudió.

Siete fontaneros denuncian impagos de nómina y despidos tras reclamar

Los afectados (fontaneros) sostienen que, además de las nóminas, también había materiales pendientes de pago y que tampoco se les abonaron los finiquitos. La situación, explican, se agravó después de poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

“Un par de días más tarde, ya hecha la denuncia, cuando los inspectores se lo notifican a la empresa, esta nos dice que no podemos entrar más a la obra”, aseguran. Uno de los empleados relata además que presentó la denuncia por la mañana y que pocas horas después fue despedido junto a su hijo.

A la mayoría, según explican, ni siquiera les llegó una carta de despido y solo tuvieron constancia de la baja en la Seguridad Social. En uno de los casos, al trabajador que menos tiempo llevaba en la empresa se le comunicó que la extinción respondía a no haber superado el período de prueba. Un compañero suyo denuncia que, en esos cuatro meses, “solo ha cobrado 800 euros, haciendo horas extras y todo”.

La empresa no acudió al Tamib y los trabajadores apuntan a más irregularidades

En el caso de los dos empleados con mayor antigüedad, la carta de despido sí recogía como motivo “Causas objetivas de carácter económico organizativo y de producción”. Al mismo tiempo, los trabajadores critican que las constructoras les impidieran acceder a la obra y entienden que también tienen responsabilidad en lo ocurrido.

“Están jugando con nosotros al ping-pong y nadie dice nada”, lamentan. En este sentido, recuerdan la dificultad de reclamar judicialmente cuando no se perciben salarios durante meses: “Aquí un trabajador lleva tres o cuatro meses sin cobrar, la empresa no se presenta al Tamib y te dicen ‘búscate un abogado para que te reclame el dinero, que te represente’. ¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?”.

Los empleados denuncian falsificación de firmas y esperan resolución oficial

Junto a los impagos y los despidos, los trabajadores también denuncian una presunta falsificación de firmas en documentos que acreditarían el pago de nóminas. “Jamás hemos firmado”, afirman, y añaden que ya han presentado denuncias ante la Guardia Civil.

Uno de ellos sostiene que, si figuran firmas correspondientes a noviembre, diciembre y enero, no son suyas. Según explican, detectaron estas supuestas rúbricas cuando las empresas para las que trabajaba la subcontrata les trasladaron que los trámites estaban hechos y que la documentación aparecía validada en la plataforma.

Tras acudir a la Inspección de Trabajo, los empleados aseguran que desde allí les indicaron que “esperan resolución” del caso. Mientras tanto, lamentan que la normativa les obligue a seguir acudiendo a su puesto durante meses pese a no cobrar.