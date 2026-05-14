Cocinar sardinas, poner lavadoras o hacer obras durante meses: qué dice la Ley de los conflictos que más se repiten entre vecinos

Vivir en una comunidad de vecinos tiene su parte cómoda, pero también su pequeña colección de dramas domésticos. La lavadora de madrugada, el olor que se cuela por el patio o unas obras que parecen no acabar nunca pueden convertir el edificio en una prueba de paciencia. En Herrera en COPE, María José Navarro y Alberto Herrera han abordado estas dudas en la sección A Ciegas con Manuela Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

La experta sitúa el foco en dos problemas que se repiten una y otra vez: “El ruido y los olores”. La Ley de Propiedad Horizontal aparece como el marco que aclara cómo puede actuar una comunidad de vecinos ante el propietario que genera un conflicto. Y, como suele pasar en estos asuntos, la clave no está solo en tener razón, sino en no convertir cada rellano en un pequeño juzgado con felpudos.

¿Puede una comunidad de vecinos actuar contra el propietario que causa molestias?

La Ley de Propiedad Horizontal aclara cómo puede actuar una comunidad de vecinos cuando un propietario genera un conflicto dentro del edificio. Este tipo de situaciones no son raras: ruidos, olores, humos o reformas mal planteadas pueden acabar afectando a otros residentes y, por tanto, a la convivencia diaria.

En la conversación de Herrera en COPE, Manuela Martínez insiste en que los conflictos más habituales tienen dos protagonistas claros: el ruido y los olores. No hace falta demasiado para que salte la tensión: una lavadora a deshora, una cocina con olores intensos o una salida de humos mal colocada pueden convertir una vivienda tranquila en un quebradero de cabeza bastante doméstico.

¿Se puede poner la lavadora a medianoche para ahorrar en la factura?

La duda surge a partir del testimonio de una vecina que reconoce poner la lavadora de madrugada para ahorrar en la factura eléctrica. La pregunta es directa: ¿se puede hacer? Según Manuela Martínez, la respuesta es sí, pero con una condición importante.

“Se puede poner la lavadora siempre y cuando no se originen molestias a un tercero”, explica la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Es decir, no se trata solo de mirar el reloj o el recibo de la luz, que ya bastante susto da a veces, sino de comprobar si esa actividad está afectando al descanso de otros vecinos.

Martínez también recuerda que el ruido tiene una parte subjetiva. “Hay quien tiene una capacidad de tolerancia bastante alta y otros son muy sensibles”, señala. Por eso, la convivencia exige cierto equilibrio: quien vive en comunidad tiene derechos, pero también límites, porque las paredes no siempre hacen milagros.

Por qué el ruido y los olores son los problemas más repetidos entre vecinos

Durante la entrevista, Alberto Herrera pregunta cuál es el conflicto más recurrente que llega a los administradores de fincas. La respuesta de Manuela Martínez es clara: ruidos y olores encabezan las reclamaciones en las comunidades de propietarios.

En el caso de los olores, la experta reconoce que también influye la percepción de cada persona. “Hay gente que prefiere oler a cocido que oler a curry”, comenta. La frase resume bastante bien el lío: lo que para un vecino es una comida normal, para otro puede ser una invasión aromática en toda regla.

La cuestión se plantea después de que María José Navarro recuerde el caso de unos vecinos que cocinan sardinas a diario. El problema, según se cuenta, es que el olor llega a impregnar incluso la ropa tendida en el patio interior. Y claro, una cosa es tender una camiseta limpia y otra que vuelva con menú incorporado.

Qué pasa si el humo de una cocina invade el patio comunitario

Sobre los humos que salen de una vivienda, Manuela Martínez explica que las campanas extractoras deben contar con su propia salida de humos. Además, no deben expulsar los gases hacia patios interiores destinados al tendido.

La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid apunta que muchas reformas domésticas alteran la instalación original sin cumplir la normativa. “La gente cambia las cocinas de lugar y, en vez de utilizar el conducto previsto, saca directamente el tubo al patio”, explica.

Cuando ocurre algo así, Martínez recomienda ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento. No obstante, advierte de una dificultad añadida: muchas obras ya no requieren licencia previa y se tramitan mediante declaración responsable, es decir, un procedimiento que sustituye en esos casos a la licencia previa. Menos papeles al principio, sí, pero más lío si después el humo acaba donde no debe.

Qué pasos prácticos puede seguir un vecino ante ruidos, olores o humos

Ante estos conflictos, la idea principal que deja Manuela Martínez es que vivir en comunidad exige convivencia, límites y comprensión mutua. De hecho, lo resume con una comparación muy gráfica: “Una comunidad de propietarios es como un buen matrimonio”.

Para actuar con cabeza y no dejarse llevar por el enfado del momento, conviene ordenar el problema antes de mover ficha:

Comprobar si la molestia afecta realmente a terceros, como ocurre con una lavadora de madrugada.

Distinguir entre una incomodidad puntual y un problema repetido de ruido, olores o humos.

Revisar si una campana extractora expulsa gases al patio interior destinado al tendido.

Poner en conocimiento del Ayuntamiento los casos en los que el humo de una cocina salga directamente al patio.

En consecuencia, la comunidad de vecinos puede apoyarse en la Ley de Propiedad Horizontal cuando un propietario provoca un conflicto en el edificio. Pero la entrevista deja otra idea igual de práctica: antes de que el problema escale, conviene identificar bien la molestia, comprobar si afecta a otros vecinos y actuar por los cauces adecuados. En una comunidad, ahorrar unos euros, cocinar a diario o reformar una cocina puede ser legal, pero no debería convertirse en una molestia constante para el resto.