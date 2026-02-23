Ya puedes solicitar estos vales que bonifican el 50% en compras: llegan a 45 municipios y 1.272 negocios

La campaña Cádiz Vale Más 2026, financiada por la Diputación de Cádiz y el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, moviliza 800.000 euros en vales para consumir en comercios, mercados y hostelería de 45 municipios de la provincia de Cádiz, con bonos que se conceden online hasta agotar fondos.

Cádiz Vale Más 2026 celebra su quinta edición con un objetivo muy concreto: empujar el consumo local en la provincia mediante descuentos directos para los compradores. La bolsa total alcanza los 800.000 euros en vales, que podrán usarse en 1.272 establecimientos adheridos, entre comercios, mercados y negocios de hostelería repartidos por los 45 municipios participantes.

Cómo pedir los bonos Cádiz Vale Más 2026 sin quedarte fuera del reparto

Los bonos se podrán solicitar desde hoy lunes 23 de febrero a partir de las 09:00 horas, a través de la web oficial cadizvalemas.com. El sistema permanece abierto hasta que se agote la disponibilidad, de modo que la solicitud se convierte, en la práctica, en una especie de “carrera” digital: si entras tarde, puede que ya no queden.

Para poder optar a los bonos, hay un requisito previo imprescindible: registrarse como consumidor en la plataforma. La recomendación es hacerlo antes del inicio de la campaña, con calma, sin el estrés de las 09:00 horas. Así, el día de apertura solo tendrás que completar la solicitud, sin perder tiempo en validaciones o formularios.

En este tipo de campañas, el cuello de botella suele repetirse: muchas personas intentando hacer lo mismo a la vez. ¿Quieres asegurarte de no quedarte fuera por un simple despiste? Estos son los pasos básicos a tener en cuenta:

Registrarte como consumidor en la plataforma, entrar el 23 de febrero desde las 09:00 horas en cadizvalemas.com y completar la solicitud online hasta que se agoten los fondos.

Conviene tomárselo en serio: quien llega preparado, gana minutos clave frente a quienes lo dejan todo para el último momento.

Importe de los bonos Cádiz Vale Más 2026 y forma de utilización

Si completas el proceso, Cádiz Vale Más 2026 concede cinco vales de 10 euros por persona. Cada vale se canjea mediante un código QR en los negocios participantes. El sistema se basa en una idea sencilla: bonificar el 50% en compras por tramos, con el lema “gasta 20 y paga 10”. Es decir, el bono funciona cuando se alcanza un mínimo de gasto y la ayuda cubre la mitad en ese tramo de compra.

Además, el tiempo cuenta. Los vales tienen una validez de siete días desde su emisión o descarga. Pasado ese plazo, los bonos no utilizados caducan y vuelven a ponerse a disposición de la ciudadanía hasta agotar el remanente. ¿Y si lo dejas para el último día? Pues que puedes perderlos sin haber disfrutado del descuento. Para tenerlo todo claro de un vistazo, estos son algunos datos clave del funcionamiento de los bonos:

Aspecto Detalle Número de vales por persona Cinco vales Valor de cada vale 10 euros Descuento aplicado 50% en compras por tramos, con el lema “gasta 20 y paga 10” Validez de los vales Siete días desde su emisión o descarga

En consecuencia, lo más práctico es pensar con antelación dónde y cuándo vas a usar los bonos, para aprovecharlos dentro del plazo y sin prisas de última hora.

Dónde gastar Cádiz Vale Más 2026 y límites que debes conocer antes

Los vales se pueden gastar en cualquiera de los 45 municipios de la provincia, siempre que el establecimiento esté adherido a la campaña. Esto quiere decir que puedes moverte entre distintos municipios, pero siempre dentro de la red de negocios participantes.

Hay, además, una serie de límites que conviene tener muy presentes si no quieres llevarte una sorpresa en caja. Por un lado, cada comercio tiene un máximo de 800 vales que puede aceptar. Por otro, el presupuesto total de 800.000 euros se reparte entre municipios según su tamaño: 459.000 euros para los de más de 40.000 habitantes y 341.000 euros para los de menos de 40.000 habitantes.

Esto significa que puedes tener bonos y encontrarte con que un negocio concreto ya ha alcanzado su cupo o que el fondo asignado a un grupo de municipios esté muy ajustado. Por tanto, lo más recomendable es planificar las compras, comprobar qué establecimientos están adheridos y no dejar pasar demasiados días desde que consigas los vales. Al final, se trata de usar los descuentos a tiempo y sin complicarte la vida.