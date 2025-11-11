Vuelta de tuerca en la Seguridad Social: ahora se pueden “rellenar” meses sin cotizar para evitar recortes en la pensión

La llamada integración de lagunas permite completar con bases mínimas los periodos en blanco para que quienes han trabajado menos de 25 años no vean rebajada su prestación. ¿Has tenido interrupciones en tu vida laboral? Esto te interesa.

La medida actúa como un colchón para carreras irregulares: cuando faltan cotizaciones, la Seguridad Social integra esos meses con bases mínimas para que la pensión no se vea penalizada. En pocas palabras: si hubo parones, no todo está perdido.

Qué es la integración de lagunas de la Seguridad Social y por qué protege la pensión

La integración de lagunas está regulada en el artículo 209.1.a) y b) de la Ley General de la Seguridad Social. Se dirige a trabajadores del Régimen General con periodos sin empleo ni cotización, y su finalidad es evitar que esos huecos reduzcan el importe final de la pensión de jubilación. Dicho claro y pronto: “rellena” vacíos con bases mínimas para suavizar el cálculo.

¿Quién puede beneficiarse si trabajaste menos de 25 años con vacíos de cotización? Este mecanismo ampara especialmente a quienes, por pérdidas de empleo o razones familiares, suman menos de 25 años de actividad. Para jubilaciones conforme a la normativa posterior a la Ley 27/2011, los primeros 48 meses sin cotizar se completan con la base mínima vigente; a partir de ahí, los meses restantes se cubren con el 50% de esa base.

Cómo influye en la base reguladora y en el cálculo de la jubilación

La pensión se calcula desde la base reguladora: se suman las bases de cotización de los últimos 25 años y el total se divide entre 350. Salvo los dos últimos ejercicios, esas bases se actualizan con coeficientes para compensar la inflación. ¿Qué ocurre si hay meses en cero? Bajan el promedio y, por tanto, la prestación. De ahí que la integración de lagunas marque la diferencia al sustituir esos ceros por bases mínimas.

No debe confundirse con las “cotizaciones ficticias”: son periodos reconocidos por la Seguridad Social (como maternidad o paternidad, servicio militar o cuidado de hijos) destinados a alcanzar los mínimos exigidos, especialmente de cara a la jubilación anticipada. Son figuras distintas.

Tabla resumen con meses sin cotizar y bases mínimas aplicables actualmente

A continuación, un esquema sencillo para visualizar cómo se cubren los huecos. Recuerda: la clave está en los primeros 48 meses y en lo que venga después.

Periodo sin cotizar Base que se aplica Primeros 48 meses Base mínima vigente Desde el mes 49 50% de la base mínima vigente

En consecuencia, cuanto mayor sea el tramo integrado con base mínima completa, menor será el impacto negativo en la base reguladora y, por ende, en la cuantía de la pensión.

Colectivos excluidos del mecanismo y qué deben tener en cuenta al jubilarse

No todos pueden beneficiarse. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) queda fuera, al no cotizar por todas las contingencias comunes: si un autónomo deja de cotizar, esos meses no se integran. La misma situación se da en empleados del hogar y en determinados trabajadores del mar o agrarios por cuenta ajena, siempre que sus cotizaciones no se asimilen al Régimen General. Por tanto, conviene verificar en la Seguridad Social la cobertura aplicable en cada caso concreto. ¿Eres de alguno de estos colectivos? Mejor confirmarlo antes de dar el paso.

Pasos para confirmar tu derecho y evitar sorpresas en la pensión

Antes de cerrar tu planificación, estos hitos te ayudarán a entender si te favorece la integración de lagunas:

Verifica que tu historial pertenece al Régimen General y localiza meses sin cotizar.

Comprueba si tu carrera totaliza menos de 25 años de actividad reconocida.

Ten presente que, para jubilaciones tras la Ley 27/2011, los primeros 48 meses se integran con la base mínima vigente.

Si hay más de 48 meses en blanco, el resto se completa con el 50% de esa base mínima.

Con todo, este mecanismo resulta especialmente útil para carreras intermitentes: suaviza baches y ayuda a sostener la cuantía de la prestación. Ni más ni menos, es un salvavidas para evitar que los “ceros” pesen demasiado.