Viviendas embargadas: cómo acceder a ellas a precios bajos y sin problemas con Hacienda ni el banco

Te explicamos qué implica, cómo participar en subastas o negociar con bancos, y los riesgos a vigilar para evitar problemas.

Comprar una casa embargada puede abrir la puerta a precios por debajo del mercado. Ahora bien, antes de dar el paso conviene entender qué supone el embargo, qué trámites exige y cómo minimizar riesgos. ¿Por dónde empezar? Aquí tienes una guía clara y al grano.

Qué significa comprar una casa embargada y por qué puede interesarte

El embargo es una medida legal que permite retener o vender un bien para saldar la deuda de su propietario. Cuando una vivienda está embargada, existe una orden judicial que autoriza a un acreedor, habitualmente un banco, a disponer de ella para recuperar lo pendiente. De ahí que, en muchas ocasiones, el precio resulte más atractivo que el de mercado. Por tanto, puede ser una oportunidad… siempre que sepas qué hay detrás.

Aspectos legales y jurídicos clave antes de ofertar por viviendas embargadas

Las normas de ejecución de embargo varían según la jurisdicción, lo que afecta a plazos y trámites. Además, los contratos de compraventa de inmuebles embargados suelen incluir cláusulas específicas sobre entrega de llaves, ocupación o cargas pendientes. ¿Otro punto delicado? El derecho de redención: en ciertos casos, la ley otorga al anterior propietario un plazo para recuperar la vivienda pagando deuda y gastos, lo que puede retrasar o impedir la adquisición definitiva.

Qué debes comprobar antes de comprar una vivienda embargada y acertar

Antes de lanzarte, conviene revisar tres elementos básicos que te ahorrarán disgustos:

Solicita una nota simple en el Registro de la Propiedad para conocer cargas y datos registrales.

Identifica al acreedor (banco, Hacienda, Seguridad Social o empresa) para entender el procedimiento y posibles márgenes de negociación.

Valora el precio frente al mercado local; no todas las embargadas son gangas y conviene comparar.

Con estos pasos, ganarás visibilidad sobre el estado real del inmueble y su encaje económico.

Pasos para comprar una casa embargada en subasta y no perderte

Una vía habitual es la subasta judicial o pública (incluidas las organizadas por Hacienda o la Seguridad Social). Primero, localiza el inmueble y revisa su ficha: valor de tasación, deuda reclamada, cargas y condiciones de puja. Después, regístrate con certificado digital y deposita una fianza, por lo general el 5% del valor de tasación.

Las subastas electrónicas suelen durar alrededor de 20 días. Si resultas adjudicatario, tendrás un plazo corto, entre 20 y 40 días, para pagar el resto. Con el decreto de adjudicación podrás escriturar e inscribir la vivienda a tu nombre. ¿Listo para pujar? Leer la letra pequeña evita sorpresas.

Cómo adquirir una vivienda embargada del banco y evitar riesgos comunes

Si una subasta queda desierta, el banco puede adjudicarse la vivienda y venderla después, a menudo a través de portales inmobiliarios. El proceso se parece a una compraventa tradicional: localiza el inmueble, presenta tu documentación laboral y financiera para acreditar solvencia y negocia (en ocasiones se aceptan ofertas a la baja). Si hay acuerdo, se firma un contrato de arras y, posteriormente, la escritura ante notario. La entidad suele cancelar cargas previas y gestionar posibles ocupaciones, y debe entregar la vivienda al corriente de pagos.

Para comparar de un vistazo las vías disponibles, esta tabla resume lo esencial:

Vía de compra Pasos y plazos clave Puntos a revisar Subasta judicial o pública Registro con certificado digital y fianza del 5%; subastas electrónicas ~20 días; si hay adjudicación, pago del resto en 20–40 días; decreto de adjudicación para escriturar e inscribir. Ficha de la subasta: valor de tasación, deuda reclamada, cargas y condiciones de la puja. Venta a través del banco Tras subasta desierta, el banco vende como compraventa tradicional; evaluación de solvencia; posible negociación a la baja; arras y escritura. Que se entregue libre de cargas y al corriente de comunidad e impuestos. Publicación de inmuebles embargados Portales por zonas y webs de bancos; también subastas del BOE. Verificar información registral y comparar precio con inmuebles similares.

En cualquier caso, conviene valorar riesgos: además del embargo principal, podrían existir deudas de IBI, tasas municipales, derramas o hipotecas no canceladas. Algunas viviendas pueden estar ocupadas por antiguos propietarios o inquilinos, lo que exige procedimientos específicos. Por consiguiente, revisar documentación y estado de ocupación es tan importante como el precio.