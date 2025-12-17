Viajes ilimitados en Madrid por 10 euros gracias a la nueva tarjeta transporte que muchos turistas estaban esperando

Moverse por Madrid sin complicaciones acaba de ser más fácil y, por una vez, más barato. La ciudad lanza una Tarjeta Turística de Transporte Público con viajes ilimitados para quienes vienen pocos días o tienen una visita exprés. El gancho es claro: desde 10 euros puedes usar metro y bus sin mirar el saldo cada dos paradas. Adiós a depender del abono mensual si solo estás de paso. La tarjeta vale para metro, autobús, metro ligero y cercanías, con opciones por zonas y por días. Y, detalle que se agradece, empieza a contar desde el primer uso y aguanta hasta las 5:00 del último día.

¿Qué incluye la nueva tarjeta turística y cuánto cuesta exactamente?

La tarjeta permite moverte sin límites durante un número de días determinado y en función de la zona que elijas. Si te quedas en la capital, la Zona A te cubre la ciudad de Madrid e incluye el metro al aeropuerto; si necesitas moverte por toda la Comunidad, la Zona T amplía el radio.

A modo de referencia, estos son ejemplos de precio y cobertura indicados:

Zona Duración Precio Cobertura Zona A 1 día 10 euros Ciudad de Madrid (incluye metro al aeropuerto) Zona T 1 día 15 euros Toda la red de la Comunidad de Madrid Zona T 7 días 61 euros Toda la red de la Comunidad de Madrid

Por tanto, los precios oscilan entre los 10 euros por un día en la Zona A y los 61 euros por siete días en la Zona T. En ambos casos, los viajes son ilimitados durante la vigencia del título.

¿Dónde y cómo se compra sin papeleo?

La compra es sencilla y, sorpresa agradable, sin burocracia: se adquiere en cualquier máquina expendedora del metro o de cercanías. La tarjeta es personal e intransferible, así que no se comparte; cada persona necesita la suya.

Busca una máquina en Metro o Cercanías. 2) Elige zona (A o T) y el periodo que necesites (hasta 7 días). 3) Paga y valida por primera vez para activarla; desde ese momento empieza a contar.

Además, la tarjeta física no tiene coste extra y se puede reutilizar todas las veces que quieras. Cuando caduque, puedes recargarla en las mismas máquinas con otro bono turístico, con billetes sencillos o con uno de 10 viajes.

¿Desde cuándo cuenta y a qué hora caduca?

La validez arranca en el momento del primer uso, no en la compra. Esto quiere decir que puedes planificar el inicio justo antes de tu primer trayecto para exprimirla al máximo.

Y un dato clave para noctámbulos: sigue siendo válida hasta las 5:00 de la madrugada del último día. Por consiguiente, puedes enlazar visitas y transportes nocturnos sin preocuparte por el reloj.

¿Quién puede usarla y en qué zonas funciona?

Está pensada para turistas o personas que están en Madrid un tiempo corto, y que no necesitan un abono mensual. Con ella te mueves sin límite en metro, autobús, metro ligero y cercanías durante los días que hayas escogido.

En Zona A entras en toda la ciudad de Madrid, con el metro al aeropuerto incluido. En Zona T te cubres toda la red de transporte de la Comunidad de Madrid, por lo que, si vas a salir del centro, te compensa valorar esa opción.

¿Cuánto pagan los niños y cómo se gestiona su tarjeta?

Hasta los 11 años se paga la mitad del coste general, un alivio para familias que hacen números cada vez que suben al metro. La condición de personal e intransferible se aplica también a los menores: cada uno con su propia tarjeta.

Otro respiro: la tarjeta física no cuesta nada extra y se puede reutilizar. Cuando se te acabe el tiempo, recárgala con otro bono turístico, con billetes sencillos o con uno de 10 viajes, sin cambiar de plástico.

¿Qué cambiará en 2027 con el nuevo sistema de ticketing y qué pasa con la tarjeta roja?

Madrid prepara para 2027 un sistema de ticketing basado en cuenta (Account-Based Ticketing) que ajustará automáticamente la tarifa a la opción más barata según tus viajes. Si un mes no te sale a cuenta comprar el abono completo, el sistema recalculará el precio de forma automática. La inversión prevista es de 40 millones de euros.

Este cambio beneficiará especialmente a quienes usan el abono a diario, como estudiantes y trabajadores, y también a los despistados que pierden la tarjeta o piden duplicados con frecuencia. Y, para evitar sustos: la tradicional tarjeta roja no desaparece, pero sí perderá protagonismo conforme llegue la nueva tecnología.

Consejos rápidos para ahorrar y evitar sustos

Si vas a moverte solo por la ciudad y necesitas llegar o salir del aeropuerto, la Zona A por 10 euros en 1 día es la opción directa y, además, fácil de amortizar con un par de trayectos largos. Si vas a pisar municipios de la Comunidad, valora la Zona T: por 15 euros en 1 día te olvidas de límites; y si encadenas varios días, tienes como referencia los 61 euros por 7 días en esa misma zona.

Recuerda activar la tarjeta justo cuando empieces a usarla para aprovechar cada hora, y ten presente que el último día llega hasta las 5:00 de la madrugada. Viajas con peques de hasta 11 años? Calcula la mitad del precio y ahorra en grupo. Y, por último, guarda la tarjeta física: no cuesta nada, es reutilizable y te servirá para recargar con nuevos bonos o billetes cuando vuelvas.