El Gobierno da luz verde al nuevo sistema de vivienda pública para facilitar el acceso al alquiler

Si llevas meses mirando pisos y los números no cuadran, no eres el único. El Gobierno ha puesto en marcha Casa 47, la nueva entidad pública de vivienda y suelo. El nombre no es casual: apunta al artículo 47 de la Constitución, el que consagra el derecho a una vivienda digna y adecuada. Según el Ministerio de Vivienda, Casa 47 actuará «como garante de ese mandato constitucional y consolidará los mecanismos para garantizar la función social de la vivienda».

Llega en un momento delicado: la vivienda es la mayor preocupación según el CIS y los precios han subido un 12,8% en el último trimestre, la mayor subida desde 2007, según el IPV del INE. Aquí te contamos quién puede optar, cómo se pide y dónde estarán las viviendas, sin rodeos.

¿Qué es Casa 47 y por qué ahora?

Casa 47 es la nueva entidad estatal de vivienda y suelo cuyo nombre remite al artículo 47 de la Constitución. El objetivo es claro: garantizar el acceso a una vivienda digna. En palabras del Ministerio, actuará «como garante de ese mandato constitucional y consolidará los mecanismos para garantizar la función social de la vivienda».

El contexto empuja: la vivienda es la principal inquietud ciudadana y los precios se han disparado un 12,8% en el último trimestre, el mayor repunte desde 2007, según el índice de Precios de Vivienda del INE. Por eso, el Ejecutivo con esta medida va a intentar paliar este problema. Sí, el momento no puede ser más oportuno.

¿Quién puede pedir un alquiler asequible en Casa 47?

Para acceder a un alquiler asequible de Casa 47 hay que cumplir requisitos de ingresos. Se pide cobrar entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, entre 16.800 y 63.000 euros al año. Quienes cobren menos de 16.800 euros se encauzan a vivienda social; quienes superen los 63.000 euros se entiende que pueden ir al mercado libre. ¿Encajas en ese rango?

A modo de guía rápida, así quedan los tramos de acceso:

Tramo de ingresos Cantidad anual Vía de acceso prevista Menos de 2 veces IPREM Menos de 16.800 euros Vivienda social Entre 2 y 7,5 veces IPREM 16.800 – 63.000 euros Casa 47 (alquiler asequible) Más de 7,5 veces IPREM Más de 63.000 euros Mercado libre

El Gobierno espera que esta medida llegue al 60% de la población, es decir, al grueso de la clase media y trabajadora. Además, «por primera vez», ningún alquiler superará el 30% de la renta media del territorio; por tanto, el pago no debería comerse más de un tercio de la renta media de tu zona. Un tope que, en teoría, ayuda a que las cuentas salgan sin dramas a fin de mes.

¿Cómo y cuándo se solicita el alquiler en Casa 47?

El Ministerio ha anunciado que en el primer trimestre de 2026 se habilitará un portal online para consultar promociones, requisitos específicos y presentar solicitudes. Su funcionamiento se prevé similar a otros portales de acceso a la vivienda, como Idealista o Fotocasa. ¿Y qué hay que hacer exactamente cuando abra?

Acceder al portal online de Casa 47 (disponible en el primer trimestre de 2026).

Consultar las promociones y los requisitos específicos de cada una.

Preparar y adjuntar la documentación necesaria: certificado de empadronamiento, declaración de la renta y vida laboral.

Presentar la solicitud a través del propio portal.

Hasta que el portal esté habilitado, lo importante es mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ministerio. Una vez abierto, la persona tendrá que presentar la documentación necesaria (certificado de empadronamiento, declaración de la renta y vida laboral) y realizar la solicitud directamente en la plataforma.

¿Dónde estarán las viviendas y cuántas habrá?

Por el momento, se desconoce con exactitud cuántas viviendas se van a ofrecer. Aun así, el Ministerio detalla que ha recuperado más de 40.000 viviendas de la Sareb y 2.400 suelos para albergar otras 55.000 casas. También se sumarán la construcción propia y viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios. De hecho, la entidad ya ha solicitado la redacción de más de 1.600 viviendas y, en un futuro, lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros.

En cuanto al mapa, se construirán nuevos barrios en Sevilla, Ibiza y Valencia, y está previsto extender la medida a Málaga y Madrid, pendientes de aprobación municipal. De las 40.000 viviendas de la Sareb, se sabe que en Cataluña hay unas 14.000; en Madrid, unas 1.300; en la Comunidad Valenciana, unas 3.500; y en Andalucía, alrededor de 4.500. Ojo: la distribución concreta en cada promoción se irá conociendo cuando se publiquen.

¿Cómo funcionarán los contratos de alquiler público de Casa 47?

El modelo se basa en alquiler público estable y de larga duración. Se permitirán contratos de hasta 75 años: primero, una fase de 14 años y, después, prórrogas automáticas de siete años, siempre que las viviendas cumplan con la mayoría de las condiciones de acceso.

En otras palabras, prioridad a la estabilidad: contratos largos y previsibles, con renovaciones automáticas sujetas a esas condiciones. Menos incertidumbre, menos mudanzas sorpresa y, por consiguiente, más margen para planificar la vida sin estar mirando el calendario cada doce meses.