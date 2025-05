Unos senderistas que paseaban por la montaña encuentran una caja de hierro que le cambiará sus vidas: 600 monedas de oro de 1808 que podrían valer más de 300.000 euros

El sorprendente descubrimiento, que incluye joyas y artefactos de principios del siglo XIX, ha despertado el interés de expertos e historiadores en la República Checa.

Dos senderistas toparon en las montañas de Podkrkonoší con una caja de hierro y un bote de aluminio que contenían casi 600 monedas de oro y múltiples joyas. Los especialistas valoran en más de 300.000 euros un conjunto que podría arrojar pistas sobre el pasado del Imperio Austrohúngaro.

A principios de año, estos excursionistas decidieron aventurarse por los senderos menos transitados de Podkrkonoší, en la República Checa. Su caminata dio un giro inesperado al encontrar, entre maleza y rocas, dos recipientes aparentemente ordinarios: una pequeña caja de hierro y un bote de aluminio. ¿Quién iba a imaginar que dentro se ocultaba un verdadero tesoro de la época de Francisco José I?

El Museo de Bohemia Oriental, que recibió el hallazgo, ha confirmado la autenticidad de casi 600 monedas, joyas y diversos objetos fabricados en oro. Según informa la revista científica estadounidense Popular Science, la estimación oficial supera los 340.000 dólares, lo que equivale a más de 300.000 euros.

Cómo se descubrió este valioso tesoro histórico en las montañas de Podkrkonoší, República Checa

Varios factores contribuyeron a que este hallazgo pasara desapercibido durante tanto tiempo. La caja de hierro, bastante robusta, y el bote de aluminio, más discreto, permanecieron ocultos bajo tierra y maleza. Los excursionistas, sin embargo, se sintieron intrigados por su aspecto envejecido e intentaron abrirlos en el mismo lugar.

Para su sorpresa, se toparon con 16 tabaqueras, 10 brazaletes, un bolso de malla, un peine, una cadena, un compacto de polvo y 598 monedas, todo de oro. Muchas piezas lucían fechas entre 1808 y 1915, lo que ha permitido situar su procedencia en la etapa del Imperio Austrohúngaro. De hecho, el numismático Vojtěch Brádle señala que la mayoría de las monedas fueron marcadas con contraseñas tras el colapso de la monarquía, indicando un largo recorrido por los Balcanes en las décadas de 1920 y 1930.

Las incógnitas sobre el origen y el posible valor final de las joyas y monedas

¿Por qué este tesoro se encontraba en las montañas checas y no en manos de sus dueños legítimos? Esa es la pregunta que los expertos tratan de responder. Miroslav Novak, arqueólogo principal del Museo de Bohemia Oriental, admite que el misterio envuelve tanto la ruta que siguieron las piezas como los motivos para ocultarlas.

Los objetos proceden de varios países europeos, como Francia, Bélgica, Turquía, Rumanía e Italia. Este hecho sugiere acontecimientos históricos relevantes: la disolución de imperios, el paso de fronteras en época de guerras y la posterior dispersión de bienes de valor incalculable.

Principales objetos encontrados en el valioso conjunto histórico

A continuación, se incluye una tabla que resume parte de los hallazgos más destacados:

Objeto Cantidad Material Observaciones Monedas de oro 598 Oro Fechadas entre 1808 y 1915 Tabaqueras 16 Oro Piezas ornamentales del periodo del Imperio Austrohúngaro Brazaletes 10 Oro Posible uso ceremonial o de gala Bolso de malla 1 Oro Diseñado con finos hilos de oro y cierre artesanal Peine 1 Oro Grabados decorativos de influencia balcánica Cadena 1 Oro Se sospecha que formaba parte de un collar de celebración

Como se aprecia, el conjunto no solo incluye monedas, sino también joyas y accesorios que ponen de relieve la riqueza cultural de la época.

Los excursionistas recibirán una parte de este valioso descubrimiento histórico

¿Te interesa saber qué ocurre con quienes hacen este tipo de hallazgos? En la República Checa, la normativa establece que los descubridores de un tesoro pueden obtener hasta un 10% de su valor como recompensa oficial. Esto significa que los dos senderistas recibirán una compensación económica nada despreciable.

No obstante, gran parte del conjunto se destinará a estudios, catalogación y conservación en el Museo de Bohemia Oriental, donde se planea exponerlo en una muestra abierta al público. “Cuando lo abrió, me quedé sin palabras”, confesó Novak, refiriéndose al instante en que las piezas salieron a la luz. El descubrimiento no solo aporta un enorme valor económico, sino también cultural e histórico, al reconstruir piezas clave del pasado europeo.