Unos padres llevan a su hija de un año a un restaurante sin menú infantil y sin hueco para el carricoche: al ver la cuenta se llevan otra sorpresa

Salir a comer con un bebé suele ser una pequeña aventura, con trona, pañales y el eterno “a ver cómo se porta”. A unos padres canadienses, Alicia y Daley Welsh, esa salida les dejó una sorpresa en la cuenta. Fueron a un conocido establecimiento de sushi con su hija Evie, de poco más de un año, y la comida transcurrió sin dramas.

Ni menú infantil ni hueco cómodo para el carricoche, pero nada que arruinara la velada. El giro llegó al pedir la cuenta: en el ticket figuraba “-5 dólares: niños bien portados”. Lo contaron en Facebook y, como te imaginas, el tema corrió como la pólvora.

¿Qué pasó exactamente con la cuenta del restaurante?

Alicia y Daley acudieron a un restaurante de sushi en Canadá con su hija Evie, que tiene poco más de un año. Aunque el local no disponía de menú infantil ni de espacio suficiente para un carricoche, la comida transcurrió sin incidentes y pudieron disfrutarla con normalidad.

La sorpresa apareció en el ticket, donde leyeron una anotación inesperada: “-5 dólares: niños bien portados”. Es decir, un descuento aplicado al total a pagar por el buen comportamiento de la pequeña. No es algo que uno suela ver en la cuenta, y menos con una línea tan clara. Oye, 5 dólares menos por una comida tranquila no suenan nada mal.

¿Qué dijo el propietario del local de sushi sobre el descuento?

Tras compartir la historia en sus perfiles de Facebook, Alicia y Daley recibieron un aluvión de comentarios. Entre ellos, apareció el del propietario del restaurante, Toshi Carino, que explicó la intención del gesto. Sus palabras fueron directas: “Queremos dar la bienvenida a los niños aquí. Y queremos agradecer a las familias (¡y a los padres!) que contribuyen a crear un ambiente agradable”. En resumen, la casa premia a quien facilita un entorno agradable. Una especie de “gracias por hacerlo fácil” convertido en línea de ticket.

¿Qué datos concretos deja este caso? Para no perderse entre opiniones y reacciones, conviene quedarse con lo verificable que figura en la propia experiencia y en lo contado por los protagonistas y el propietario.

Dato Detalle Protagonistas Alicia y Daley Welsh, con su hija Evie (poco más de un año) Lugar Canadá, en un conocido establecimiento de sushi Situación en el local Sin menú infantil y sin espacio suficiente para un carricoche Anotación en el ticket “-5 dólares: niños bien portados” Importe del descuento 5 dólares Dónde lo compartieron Perfiles de Facebook de Alicia y Daley Reacción del propietario Mensaje de Toshi Carino agradeciendo a familias y padres que crean un ambiente agradable Debate posterior Comentarios en redes, con menciones a plataformas como X

En definitiva, la cifra clave es clara: 5 dólares de descuento por “niños bien portados”. Y, como era de esperar, esa frase abre interpretaciones sobre quién decide qué es “estar bien portado”.

¿Por qué se ha liado debate en redes sociales?

El gesto ha generado un amplio debate en plataformas como X y en la propia Facebook. Hay quien ve la medida como una buena idea que otros establecimientos deberían copiar, por aquello de incentivar ambientes tranquilos.

Otros, sin embargo, lo miran con recelo. ¿Dónde se pone el listón del “buen comportamiento”? ¿Quién lo mide y cómo se evita que se convierta en una valoración subjetiva? Por eso, aunque el descuento es pequeño, el asunto toca algo sensible: reglas no escritas y expectativas en espacios compartidos.