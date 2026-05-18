La nueva restricción de Barcelona afectará a coches matriculados desde 2000 y ya genera dudas entre miles de familias

Empieza a imaginarlo: sales un sábado por la mañana, café en mano y ganas de playa, pero tu viejo diésel de 2007 ya no puede ni oler la Ronda Litoral. No es un mal sueño, es el calendario municipal que avanza, y aprieta, para los vehículos más veteranos. Barcelona será la primera gran urbe española que pondrá la barrera definitiva a los turismos y furgonetas con etiqueta B amarilla. La fecha marcada en rojo, o mejor dicho en gris por las emisiones, es el 1 de enero de 2028.

Antes habrá un par de escalones intermedios y más de un disgusto para quienes alargan la vida del motor a base de revisiones low‑cost. El objetivo oficial es mejorar la calidad del aire; el extraoficial, que muchos conductores se rasquen el bolsillo. ¿Estamos preparados? Vamos a destripar la medida paso a paso.

¿Qué coches y furgonetas se quedan fuera a partir de enero de 2028?

La prohibición no va a pillar a todos por igual. El veto municipal atañe a:

Tipo de vehículo Norma Euro Fecha de matriculación Combustible Etiqueta DGT Turismos y furgonetas ligeras Euro 3 Desde 01/01/2000 Gasolina B Turismos y furgonetas ligeras Euro 4 y Euro 5 01/01/2006 – 31/12/2014 Diésel B

En otras palabras, aquel coche familiar que estrenaste cuando aún pagábamos en pesetas y el diésel de “cuatro y pico el litro” van a tener vetada la entrada tanto a la capital catalana como a su área metropolitana, Badalona, Castelldefels, Sant Cugat y compañía, desde el primer día de 2028.

¿Por qué Barcelona se adelanta y qué restricciones llegan ya en 2026?

Para curarse en salud, el Plan de Calidad del Aire Horizonte 2027 de Cataluña establece un aperitivo regulatorio: desde 2026 los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que cerrar el paso a los diésel Euro 4 con etiqueta B durante todo el año. Además, si se dispara el dióxido de nitrógeno en esos episodios de “cielo espeso”, la tijera se ampliará al resto de diésel B, sí o sí.

De ahí que Barcelona lidere la carga: la experiencia con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) le brinda red de cámaras, multas teledirigidas y no lo olvidemos, un buen pellizco en sanciones. Otras ciudades como Málaga, San Sebastián y Palma de Mallorca ya miran de reojo el calendario barcelonés para copiar la jugada.

¿Hay excepciones y cuánto costará saltarse la norma?

No todo será prohibición sin anestesia. Estarán exentos los vehículos de emergencias, los destinados a personas con movilidad reducida y los servicios esenciales. Todo regulado al milímetro para que el bombero de guardia no pierda media vida explicándolo al agente de turno.

Eso sí, si tu turismo no cumple y decides colarte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética lo deja clarísimo: 200 euros de multa, sin descuentos por pronto pago emocional. A nadie le amarga un ingreso extra en las arcas municipales.

¿Qué puedo hacer si mi coche lleva etiqueta B y necesito moverme por Barcelona?

Quizá no quieras (o no puedas) cambiar de coche a la primera, por lo que conviene tener un plan B, otra cosa con inicial amarilla, antes de 2028. Antes de la lista, respira: las opciones existen y no todas pasan por hipotecar tu sueldo.

Vender o canjear antes de 2026: adelántate al pico de devaluación y ofrécele tu vehículo a zonas sin ZBE.

Apostar por el transporte público: la T‑casual aún cuesta menos que sustituir el embrague.

Compartir coche o pasarte al carsharing: pagas por horas y te olvidas de ITV, seguro y parking.

Solicitar la etiqueta de vehículo histórico (si procede): ojo, requisitos estrictos pero con ciertas ventajas de circulación.

Como ves, ninguna alternativa es perfecta, pero todas evitan dejarte tirado en la entrada de la Diagonal con 200 euros menos en la cartera.

Recomendaciones para no quedarse fuera de juego

En primer lugar, revisa la fecha de matriculación y la norma Euro de tu coche; aparece en la ficha técnica. Posteriormente, calcula si compensa invertir en él hasta 2028 o es mejor venderlo ya. Por otro lado, empieza a estudiar rutas en transporte público para tus trayectos habituales: a menudo son más rápidas de lo que imaginas. Finalmente, si necesitas vehículo a diario, valora leasing o suscripción flexible; por consiguiente, evitarás el gran desembolso inicial y sortearás la normativa futura sin dramas.

En resumen, el reloj corre. Y aunque todavía queden casi dos años para 2028, las limitaciones de 2026 ya están a la vuelta de la esquina. Quien avisa no es traidor… solo un poco irónico.