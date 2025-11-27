Unicaja necesita vender este piso de 174,3 m² con 4 habitaciones y 1 baño por 21.500 euros

Encontrar vivienda a buen precio hoy se parece más a una yincana que a un paseo. Por eso, cuando aparece una cifra que encaja en el bolsillo, lo sensato es mirarla con calma. La oferta se centra en un piso situado en Valdetorres (Badajoz), en la calle Hernán Cortés. El importe de compra publicado es de 21.500,00 euros. La vivienda suma 174,3 m2 construidos y 157,62 m2 útiles, con 4 habitaciones y 1 baño. Para localizarla sin pérdida, dispone de la referencia 0070766506.

¿Dónde está el piso y cuánto cuesta exactamente?

El inmueble está en Valdetorres (Badajoz), en la calle HERNAN CORTES. El precio indicado asciende a 21.500,00 euros y junto a la cifra se incluye la mención gastos compraventa, un detalle a tener en cuenta al revisar la oferta.

Para situarte de un vistazo, estos son los datos esenciales del anuncio.

Dato Detalle Tipo Piso Ubicación Valdetorres (Badajoz) Dirección Calle HERNAN CORTES Superficie construida 174,3 m2 Superficie útil 157,62 m2 Habitaciones 4 Baños 1 Precio de compra 21.500,00 € Referencia 0070766506 Gastos compraventa Mención asociada al precio

En consecuencia, se trata de una vivienda amplia con un coste de entrada muy contenido para su tamaño. Además, disponer de una referencia concreta facilita cualquier consulta posterior y evita confusiones entre anuncios parecidos.

¿Qué tamaño tiene y cómo se distribuye el piso?

La superficie construida alcanza 174,3 m2 y la útil suma 157,62 m2, con una diferencia de 16,68 m2. Dicho de forma sencilla, la construida incluye elementos no directamente habitables, mientras que la útil es la que realmente se aprovecha dentro de la casa.

Respecto a estancias, se especifican 4 habitaciones y 1 baño. No consta información adicional sobre otras piezas o espacios como terraza, trastero o plaza de garaje en los datos facilitados, por lo que conviene ceñirse a lo que aparece en la ficha.

¿Qué requisitos debes tener claros antes de comprar en Valdetorres?

Para no liarte con papeleo ni detalles, lo más práctico es fijar por escrito lo imprescindible tal y como figura en la oferta a la que puedes acceder desde la web de Unicaja. Así vas al grano y evitas malentendidos.

Con esto claro, si el tamaño te encaja y el precio te cuadra, ya tienes la información esencial para seguir avanzando con orden. Por tanto, el siguiente paso razonable es conservar la referencia y revisar estos datos clave antes de cualquier movimiento adicional.