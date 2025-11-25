Hombre mayor sentado en un sillón durante una entrevista sobre la Seguridad Social y su pensión

“La Seguridad Social no se sostendría si todos duraran tanto como yo”, según un jubilado de 108 años

por

El caso de Pere Quintana llama la atención por un motivo muy claro: ha pasado “muchos más años jubilado que los que pasé trabajando” y reconoce que “no soy un buen negocio para el Estado”. Tras 37 años como farmacéutico, encadena más de siete décadas de jubilación.

Él mismo llega a afirmar que “La Seguridad Social no se sostendría si todos duraran tanto como yo”. Su reflexión plantea una pregunta clave: ¿qué ocurre cuando una pensión dura más que la vida laboral que la generó?

Aunque Pere vea su caso con humor, su historia ilustra la tensión entre jubilaciones muy largas y sostenibilidad del sistema público. Su pensión acompaña una vida que se extiende ya muy por encima de los cien años.

Las reflexiones de Pere Quintana sobre su jubilación y las arcas públicas

Desde su vivienda en Barcelona se muestra con buen humor. Insiste en que vivir tanto “no es un mérito”, pero aprovecha para lanzar un consejo a quienes llegan a la jubilación: disfrutar la vida “con humor y con música”.

Su día a día ha sido sencillo, casi rutinario, pero estable: cinco minutos de reflexión, paseos diarios, música como pasión constante y cuidado de su entorno. Para él, “La moderación y el humor son la mejor receta”.

Estos elementos se resumen en la siguiente tabla, que recoge los pilares que han acompañado su larga jubilación:

HábitoDescripción basada en su rutina diaria
ReflexiónCinco minutos para pensar y poner en orden sus ideas
PaseosCaminar cada día para mantenerse activo
MúsicaPasión de toda la vida que le ayuda a desconectar
EntornoCuidar su casa y su entorno como parte de su bienestar

Además de su rutina, la música ocupa un lugar central. Aprendió a tocar el violín y todavía lo conserva. Él mismo explica que “El violín fue mi manera de desconectar del trabajo y de los problemas. Todavía lo tengo en casa; a veces lo miro y me recuerda quién fui”.

Vida sencilla humor música y familia como pilares de una jubilación larga

La historia de Pere no se entiende sin el amor y la resiliencia. Cuando su esposa sufrió un ictus, ya rondaban los 80 años. Él se encargó de cuidarla durante más de dos décadas. “Fueron años difíciles, pero también los más importantes. Cuidar a quien amas es una forma de agradecer la vida”, recuerda.

Su familia es otro de sus apoyos constantes: es padre de cuatro hijos, abuelo de ocho nietos y bisabuelo de cinco. Afirma que “Ellos me dan motivos para seguir. Cada visita, cada conversación, me rejuvenece”. ¿Quién no querría llegar a los 108 años acompañado de tantas generaciones?

A la hora de hablar de longevidad, Pere lo tiene claro. Rechaza recetas mágicas y resume su experiencia en una idea sencilla: “No hay una fórmula secreta ni mágica para llegar a esta edad”. Aun así, marca su propio camino: “Aceptar lo que viene con buen humor. No sirve de nada enfadarse con la vida; hay que vivirla mientras te deje”.

Su trayectoria, ligada a una pensión que cobra desde hace más de setenta años, deja una idea central para entender la jubilación en casos tan excepcionales:

  • La jubilación puede alargarse durante muchas décadas y convertirse en una etapa tan larga como la vida laboral.

A sus 108 años, Pere Quintana se ha convertido en testigo de un siglo de cambios y en ejemplo de vitalidad y gratitud. Su mirada sobre el “mal negocio” que supone su pensión para las arcas públicas se mezcla con una enseñanza clara: la vida, mientras dura, merece ser vivida con calma, afecto y sentido del humor.

