Una Semana Santa que quiere ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: no es la típica procesión

Lorca convierte su Semana Santa en un desfile histórico con 3.000 figurantes y bordados en seda y oro, protegidos como el primer Bien de Interés Cultural textil.

En esta ciudad murciana, la Semana Santa no se limita a un recorrido en silencio ni al simple traslado de imágenes. El desfile avanza como escenas encadenadas donde mandan los bordados y los caballos. Vamos, que no es la típica procesión.

Así es la Semana Santa de Lorca que convierte la procesión en espectáculo histórico

Aquí conviven las procesiones tradicionales con los Desfiles Bíblicos Pasionales, donde se representan escenas del Antiguo Testamento y otros pasajes ligados a la simbología cristiana. Esta fiesta, además, trabaja para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora bien, algo que no puede faltar en este Semana Santa, son las torrijas, ese postre tan típico.

¿Te imaginas ver caballos y carros junto a grupos caracterizados? En la marcha aparecen romanos y egipcios, además de persas y babilonios.

Bordados en seda y oro protegidos como Bien de Interés Cultural textil

Esta Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional desde 2007, tiene en el bordado su gran seña de identidad. Es el centro del desfile desde 1856.

Los tejidos se lucen en mantos, estandartes, túnicas y grandes piezas. Se elaboran principalmente en seda y oro con técnicas tradicionales transmitidas en talleres de la ciudad. Algunas piezas requieren años de trabajo y se conservan como patrimonio de las cofradías.

Caballos, 3.000 figurantes y escenas antiguas que sorprenden al visitante

El despliegue impresiona: se suman 400 caballos y alrededor de 3.000 participantes caracterizados como figuras del mundo antiguo y personajes bíblicos.

Eso sí, solo los dos pasos principales incorporan caballos y escenas históricas en sus desfiles, reforzando un formato que no se repite. Si vas a verlo, quédate con estas ideas para no perderte lo importante:

Bordados como eje del desfile y con protección como BIC textil.

Desfiles Bíblicos Pasionales con escenas bíblicas y puesta en escena histórica.

Grupos caracterizados como romanos, egipcios, persas y babilonios.

Seis cofradías, con protagonismo del Paso Azul y el Paso Blanco.

Museos y cofradías donde se conserva el patrimonio textil de Lorca

Durante los desfiles, los tejidos forman parte de la escena y marcan la identidad de cada cofradía. Entre las seis, el Paso Azul y el Paso Blanco organizan buena parte de la celebración y conservan colecciones de bordados.

La rivalidad histórica entre ambos ha contribuido a mantener y ampliar este patrimonio. Además, puede verse fuera de los días festivos en el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) y en el Museo de Bordados del Paso Blanco (MUBBLA).