Una notaria explica qué impuestos pueden aparecer al adelantar la herencia a los hijos

Adelantar una herencia puede ayudar a evitar el Impuesto de Sucesiones, pero no siempre sale gratis. La notaria María Cristina Clemente Buendía advierte de que esta estrategia puede generar otros pagos ante Hacienda.

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones sigue siendo una de las cuestiones fiscales que más dudas provoca en España. No es para menos: en algunos casos, los herederos llegan incluso a renunciar a una herencia por no poder asumir el coste del tributo.

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha explicado una fórmula que algunas familias valoran para reducir este impacto: poner la vivienda a nombre de los hijos antes del fallecimiento de los padres. Ahora bien, ¿compensa siempre? Aquí está la clave, porque evitar un impuesto puede significar tener que pagar otros.

Cómo evitar el Impuesto de Sucesiones poniendo la vivienda a nombre de los hijos

La estrategia consiste en transmitir la vivienda en vida, de forma que los hijos figuren como propietarios antes de que se produzca la herencia. Según explica la notaria, esta operación puede hacerse en plena propiedad o mediante nuda propiedad, reservándose los padres el usufructo.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Aunque los hijos no tendrían que pagar el Impuesto de Sucesiones por esa vivienda al fallecer sus progenitores, sí podrían aparecer otros costes. Entre ellos, el Impuesto de Donaciones y la plusvalía municipal.

Además, María Cristina recuerda que existe otro impuesto que no aparece en las herencias, pero sí en las donaciones: el IRPF del donante. Esto quiere decir que quien transmite el bien puede tener que asumir una ganancia patrimonial ante Hacienda. Vamos, que la jugada puede salir bien, pero hay que hacer números antes.

Las donaciones y las herencias no tributan igual según la comunidad autónoma

Aunque las donaciones y las herencias forman parte del mismo impuesto, no funcionan exactamente igual. La carga fiscal puede variar según la comunidad autónoma, el grado de parentesco y el valor de los bienes transmitidos.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se indica una bonificación del 99% para hijos y cónyuges. Aun así, en España la tarifa puede situarse entre el 7,65% y el 34% de lo heredado, dependiendo del caso concreto.

Por eso, antes de poner una vivienda a nombre de los hijos, conviene revisar bien el impacto fiscal. No se trata solo de evitar Sucesiones, sino de comprobar si la donación acaba siendo más ventajosa.

Qué pasos deben seguirse para donar dinero a un hijo correctamente

En el caso de donar dinero, Hacienda exige que la operación quede justificada y declarada. Para evitar problemas, se recomienda seguir estos pasos:

Identificar correctamente al donante y al donatario. Realizar una transferencia bancaria indicando “Donación” en el concepto. Formalizar la operación mediante documento privado o escritura notarial. Aportar DNI, justificante de la transferencia y documento que acredite el origen del dinero. Presentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad autónoma correspondiente.

El plazo habitual de presentación es de 30 días hábiles y suele utilizarse el modelo 651. Aunque no siempre es obligatorio acudir al notario, hacerlo puede aportar más seguridad jurídica y facilitar el acceso a bonificaciones fiscales.

Por último, hay que recordar algo importante: no existe una cantidad de dinero que pueda donarse a un hijo sin declarar. Todas las donaciones deben comunicarse a Hacienda, con independencia del importe.