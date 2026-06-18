El negocio automatizado que factura hasta 70.000 euros al mes y apenas necesita recepción física

Un empresario que gestiona más de 7.000 trasteros explica por qué este negocio se ha convertido en una inversión rentable, automatizada y con márgenes que pueden superar el 40%.

Pasillos, puertas y candados. Lo que para muchos puede parecer un negocio simple se ha convertido en una fórmula de inversión cada vez más atractiva. Alberto empezó en 2013 con un primer centro de 60 puertas y hoy gestiona más de 7.000 trasteros repartidos en diez centros de Málaga y Almería.

La clave, según su experiencia, está en elegir bien la ubicación, automatizar el servicio y controlar los costes desde el primer día. Y ojo, porque no todos los barrios valen.

Cómo el negocio de los trasteros pasó de 60 puertas a más de 7.000

El primer centro de Alberto arrancó con una inversión de 32.000 euros, conseguida mediante préstamos personales. A partir de ahí, el crecimiento fue progresivo, por fases y sin grandes saltos iniciales.

“La primera fase fueron 60 puertas, no teníamos mucho dinero”, explica el empresario. Con el paso de los años, el negocio fue ganando tamaño hasta convertirse en una red de centros dedicada al alquiler de espacios de almacenamiento.

La pandemia fue un punto de inflexión. Alberto asegura que para su empresa supuso un impulso importante, ya que la demanda de trasteros creció con fuerza. Entre los motivos, señala el aumento de divorcios y la necesidad de guardar pertenencias en viviendas cada vez más pequeñas.

La automatización permite gestionar muchos trasteros con pocas horas de trabajo

Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es su alto grado de automatización. Siete de los diez centros que gestiona no cuentan con recepción física, lo que reduce costes y facilita la gestión diaria.

Según Alberto, “una persona puede llegar incluso hasta tener 1.500 puertas”. En centros pequeños, de unas 200 unidades, la dedicación puede quedarse en tres o cuatro horas semanales. ¿Negocio semipasivo? En su caso, bastante cerca.

El perfil del cliente también marca la diferencia. El 80% son particulares y el 20% empresas, aunque estas últimas resultan más rentables. Contratan durante más tiempo, pagan tickets medios de entre 100 y 200 euros mensuales y suelen necesitar servicios añadidos, como recepción de paquetería.

La regla financiera para que un centro de trasteros sea rentable

Para evitar errores, Alberto aplica una fórmula clara: de cada 100 euros facturados, como máximo un tercio debe destinarse al alquiler del local. Otro tercio se reserva para costes operativos y el último queda como beneficio.

Con esta estructura, un centro grande puede facturar 70.000 euros mensuales y generar 35.000 euros limpios. “Esto no te lo da ningún negocio inmobiliario actualmente”, afirma.

Eso sí, también existen riesgos. Cuando un cliente acumula seis meses sin pagar, sus pertenencias pueden considerarse abandonadas y salir a subasta. El objetivo no es ganar dinero, sino liberar el espacio para volver a alquilarlo.

Para quienes quieran entrar en este sector, Alberto lanza una advertencia: “Lo peor que le puede venir en el sector de los trasteros es una guerra de precios”. Su recomendación es competir en calidad, seguridad y limpieza.