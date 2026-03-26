Una estudiante calcula el “precio” de su educación pública y estima que debería 112.700 euros al Estado

Una tiktoker ha hecho números desde primaria hasta un máster público y sitúa la inversión total de su formación en torno a 112.700 euros. La educación pública está financiada con fondos del Estado y, en muchas etapas, las familias no asumen el coste completo del servicio. Por eso, la creadora @requete23 lanzó en TikTok una duda que engancha: “¿Cuánto dinero le debo al Estado español por haberme formado en centros públicos?”.

Cómo calcula una joven cuánto ha costado su educación pública desde primaria hasta el máster

Su cálculo parte del recorrido educativo: infantil de 3 a 6 años, la enseñanza obligatoria y parte de la postobligatoria. También recuerda que, antes de los 3 años, la financiación de las escuelas infantiles recae en administraciones locales y autonómicas. En pocas palabras, se trata de poner una cifra aproximada a cada etapa y sumarlo todo. ¿Te lo habías parado a pensar?

El desglose por etapas educativas y la estimación que suma 112.700 euros:Estas son las cantidades que la joven menciona para cada fase, según los años cursados en su caso:

Etapa Años Cifra que menciona Primaria 6 6.000 € (36.000 € en total) ESO 4 7.000 € (28.000 € en total) Bachillerato 2 7.500 € Grado en universidad pública 4 6.800 € (27.200 € en total) Máster en universidad pública 1 6.500 €

Además, apunta que en la universidad, aunque se pagan tasas, las matrículas solo cubren una parte de la inversión real que asume la administración.

Por qué esta reflexión pone el foco en impuestos, becas y derecho a la educación

La joven añade que, durante bachillerato, el grado y el máster, recibió una beca para cubrir gastos como libros, actividades o cursos necesarios. Con todo, su conclusión es que el Estado habría invertido unos 112.700 euros en su formación, sin contar el gasto en sanidad.

En consecuencia, su reflexión enlaza con una idea cotidiana: si el sistema se sostiene con impuestos, buena parte de esa inversión termina volviendo a través de lo que cada persona aporta cuando trabaja y tributa. Y, por otro lado, recuerda que el acceso gratuito o subvencionado a estas etapas forma parte del derecho a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española.