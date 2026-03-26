Tres carreras con muchas salidas pero con trampa: la IA dice que sin especialización el mercado te lo pone difícil

Elegir Grado cuando estás con la EvAU a la vuelta de la esquina es de esas decisiones que parecen pequeñas hasta que te das cuenta de que no lo son. Entre la vocación, lo que se ha estudiado “en casa de toda la vida” y lo que promete trabajo, la cabeza hace malabares. Y, claro, en medio de ese lío aparece la Inteligencia Artificial para “orientar” como si fuese un colega que cruza datos a toda pastilla.

La idea no es que tenga la verdad absoluta, sino que detecta patrones del mercado y del tipo de tareas que se automatizan antes. De hecho, lo que más preocupa no es la carrera en sí, sino acabar en el primer empleo más rutinario y sustituible por software. Y sí: en 2026, la diferencia la marca el enfoque, la especialización y tu capacidad de trabajar con tecnología, no solo al margen de ella.

¿Por qué la IA se mete en tu elección de carrera antes de la EvAU?

Cada vez más estudiantes usan IA para comparar salidas profesionales, sueldos y tendencias. No porque sea una bola de cristal, sino porque puede cruzar información de mercado y patrones de contratación muy rápido, y eso ayuda cuando tienes que decidir con prisa y con mil dudas a la vez.

Ahora bien, el aviso que repite la IA suele ir por el mismo carril: las tareas predecibles y repetitivas son las que más riesgo tienen de automatizarse. Automatizar, dicho en claro, es cuando un programa o una IA hace el trabajo de forma casi mecánica, sin necesitar tanto criterio humano. Por eso, informes internacionales como el del World Economic Forum advierten de que los perfiles administrativos y de apoyo de oficina podrían caer con fuerza en número de puestos a medida que avanza la automatización.

¿Qué tiene que ver el sueldo medio de 2.385,6 euros con esta elección?

Cuando se pregunta a una IA por carreras “rentables”, la respuesta depende de los datos y del enfoque, pero hay un contexto que empuja la conversación hacia el dinero (sí, ese tema que siempre pesa aunque nadie lo quiera admitir del todo). Con la reciente subida del salario mínimo interprofesional a 1.221 euros mensuales, el salario medio se sitúa en 2.385,6 euros según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Traducido: si el suelo sube, mucha gente mira aún más las carreras con margen real de crecimiento.

Además, en áreas como finanzas y reporting (reporting es la elaboración de informes de resultados y datos para decisiones internas), la implantación de IA en empresas españolas se acelera y se prevé que alcance a la gran mayoría en pocos años. En consecuencia, no es raro que muchos titulados busquen grados que no se queden en tareas base fáciles de convertir en un proceso automático.

¿Cuáles son las tres carreras que la IA ve más expuestas si no te especializas?

Aquí conviene decirlo sin dramatismos: no existe una respuesta definitiva sobre qué carreras “no hay que estudiar”. Lo que aparece es una orientación basada en tendencias y en el riesgo de que los primeros empleos (sobre todo los junior, los de entrada) sean más rutinarios y más sustituibles por automatización o por una IA.

Con esa base, estas son tres titulaciones que la IA suele señalar como más expuestas si se estudian sin una especialización clara, junto con la manera típica de “blindarlas” con un enfoque más concreto.

Carrera universitaria Qué preocupa en los primeros empleos Cómo suele recomendarse enfocarla Administración y Dirección de Empresas (ADE) Salir con un perfil demasiado generalista y acabar en apoyo operativo donde la automatización avanza rápido Datos, analítica, procesos, finanzas corporativas, producto digital o marketing orientado a rendimiento Finanzas y Contabilidad Automatización creciente de conciliaciones, reportes y tareas repetitivas de contabilidad y planificación Big Data aplicado a finanzas, control interno, riesgos, cumplimiento, consultoría y gobierno del dato Derecho Tareas iniciales repetitivas y documentales en despachos que se prestan a automatización Protección de datos, ciberseguridad, nuevas tecnologías, compliance y regulación digital

En resumen, el mensaje no es “esto no sirve”, sino “ojo con salir sin un rumbo”: el tramo más automatizable suele ser el de entrada, cuando haces tareas más mecánicas y documentales.

ADE: ¿por qué la IA la ve demasiado generalista?

ADE aparece en muchas respuestas porque se percibe como un Grado amplio, de los que te enseñan un poco de todo. El problema no es el título, sino el punto de partida: si sales al mercado con un perfil generalista, es más fácil terminar compitiendo por puestos de apoyo operativo, donde la automatización avanza rápido.

Por eso la recomendación típica no es huir de ADE, sino ponerle apellido. En la práctica, la IA suele empujar hacia datos y analítica, procesos, finanzas corporativas, producto digital o marketing orientado a rendimiento. Y no es casual: las empresas buscan dominio de herramientas y análisis, y la transformación digital está empujando inversión y proyectos, especialmente en banca y finanzas.

Finanzas y Contabilidad: ¿sigue siendo apuesta segura si la IA automatiza reportes?

Finanzas y Contabilidad ha sido durante años una apuesta estable porque todas las empresas necesitan controlar cuentas, impuestos y cierres. El giro está en que una parte creciente del trabajo base se está automatizando, desde conciliaciones y reportes hasta tareas repetitivas de contabilidad y planificación.

En España, estudios sectoriales apuntan a una adopción muy rápida de la IA en reporting e información financiera, con previsiones de implantación masiva en los próximos tres años. Y en auditoría, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas analiza cómo estas herramientas se incorporan a procesos del sector y cómo crecen las preocupaciones por sesgos y errores. Por eso, la salida que más se repite no es evitar el área, sino enfocarla hacia Big Data aplicado a finanzas, control interno, riesgos, cumplimiento (cumplimiento normativo, es decir, seguir la normativa y demostrarlo), consultoría y gobierno del dato.

Derecho: ¿qué partes del trabajo legal son más automatizables al empezar?

Derecho sigue teniendo demanda estructural y se considera una carrera que seguirá siendo necesaria. El matiz que suele destacar la IA es muy concreto: muchas tareas habituales de un despacho en niveles iniciales son repetitivas y documentales, y por tanto se prestan a automatización.

De hecho, en el sector legal se habla cada vez más de herramientas de IA para revisión documental, generación de escritos y gestión de expedientes. El debate se centra en cómo se integra la tecnología con garantías y cumplimiento normativo. Por eso, la recomendación suele empujar hacia especialidades con más recorrido como protección de datos, ciberseguridad, nuevas tecnologías, compliance y regulación digital.

Cómo elegir mejor si te atraen ADE, Finanzas o Derecho sin quedarte en lo más rutinario

Si alguna de estas carreras te interesa de verdad, la clave práctica que deja la IA es no salir “a ver qué pasa”. Cuanto más claro tengas qué tipo de tareas quieres hacer y cuáles están creciendo, menos dependes de los puestos más mecánicos, que son los que antes se automatizan. Para enternderlo, estos pasos te ayudan a elegir con cabeza y con margen de maniobra:

Mira qué tareas hacen los perfiles junior en ofertas reales: si predominan labores repetitivas y de soporte, es una señal de riesgo de automatización. Elige una especialización desde el principio: en ADE, por ejemplo, orientarte a datos y analítica o finanzas corporativas cambia mucho el tipo de salida. Acércate a áreas donde el criterio humano pesa más: riesgos, control interno, cumplimiento o regulación digital suelen exigir responsabilidad y contexto. Aprende a trabajar con herramientas tecnológicas en tu campo: no para “competir” con la IA, sino para usarla sin quedarte fuera del mercado. Revisa tu plan como si fuese un mapa: carrera + enfoque + tipo de puesto al que apuntas, y ajusta antes de terminar, no después.

Con todo, la conclusión que deja la IA es bastante clara: estas carreras no se “desaconsejan” por inútiles, sino por el riesgo de estudiar sin orientación y acabar peleando en el tramo de empleo más automatizable. En 2026, lo que marca distancia es el enfoque, la especialización y la capacidad de trabajar con tecnología, incluso cuando la tecnología también te está cambiando el tablero.