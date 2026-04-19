De pueblo fantasma a destino con encanto: el proyecto que quiere reactivar Salto de Castro en plena España vaciada

Hay pueblos que un día tuvieron bar, escuela y vecinos, y que hoy solo conservan puertas cerradas. En la España rural, esa escena se ha repetido demasiadas veces tras la marcha de familias y trabajadores hacia otros destinos. Salto de Castro, en Zamora, es uno de esos lugares que parecía condenado al silencio. Ahora, una pareja estadounidense ha decidido darle una segunda vida con un proyecto de turismo rural sostenible, es decir, pensado para encajar en el entorno sin arrasarlo.

La operación ronda los 300.000 euros y no incluye una casa suelta, sino un pueblo entero con decenas de edificios sin uso desde hace décadas. La pregunta ahora es clara: si este plan logrará atraer visitantes y convertir un enclave abandonado en una actividad económica con recorrido.

Cómo quieren convertir Salto de Castro en un negocio de turismo rural en los Arribes del Duero

El proyecto plantea rehabilitar parte de las infraestructuras del enclave para orientarlas al turismo rural. Salto de Castro está ubicado en la zona de los Arribes del Duero y ha sido adquirido por el empresario estadounidense Jason Lee Beckwith y su pareja por una cifra cercana a los 300.000 euros. El complejo llevaba décadas sin un uso estable, pero mantiene un conjunto de edificaciones que explica el interés que ha despertado la operación. No es precisamente la compra de un piso con trastero. Estos son los datos más concretos del plan planteado hasta ahora:

Dato clave Información Ubicación Salto de Castro, Zamora, en la zona de los Arribes del Duero Precio de compra Cerca de 300.000 euros Edificaciones 44 viviendas, una iglesia, un bar, una antigua escuela y otras dependencias Alojamiento previsto Una hospedería de unas 14 habitaciones y servicios comunes Desarrollo del proyecto Dos fases

La transformación se hará en dos etapas. Primero se priorizarán los espacios ligados a la hostelería y a los servicios comunes. Después llegará la recuperación de las viviendas, siempre con la idea de respetar la arquitectura original del lugar y su integración en el entorno. Dicho de forma sencilla, no se trata solo de abrir habitaciones, sino de rehacer el pueblo sin borrar su esencia.

Por qué Salto de Castro quedó abandonado tras nacer en la década de 1950

La historia de este enclave ayuda a entender por qué su recuperación genera tanta expectación. Salto de Castro fue construido en la década de 1950 por Iberdrola para alojar a trabajadores vinculados a la construcción de una presa en la zona. Durante años funcionó como un núcleo activo, muy ligado a esa obra y a la vida económica que se movía a su alrededor.

Cuando terminaron los trabajos, las familias se fueron trasladando y el pueblo empezó a vaciarse de forma progresiva. A finales de los años 80, el abandono era ya prácticamente total. Desde entonces, el complejo permaneció sin un uso estable, aunque pasó por distintos intentos fallidos de reconversión. Por eso, esta compra no se lee solo como una operación inmobiliaria, sino como un nuevo intento de rescatar un lugar que lleva décadas parado.

Qué puede aportar este proyecto a la España vaciada y en qué conviene fijarse

El caso de Salto de Castro encaja en un problema mucho más amplio: la despoblación rural en España. La España vaciada, un término que se usa para describir territorios que han perdido población y actividad, limita el desarrollo económico y complica el acceso a servicios básicos. En ese contexto, la recuperación de pueblos abandonados mediante inversión privada se ha convertido en una de las vías para intentar cambiar la tendencia. Aquí, además, el entorno natural de los Arribes del Duero refuerza el potencial del proyecto como destino turístico.

Si te interesa este tipo de iniciativas, hay varios puntos muy concretos en los que merece la pena fijarse para entender si la apuesta tiene recorrido real o se queda en una idea bonita sobre el papel:

El tamaño del complejo es relevante: incluye 44 viviendas y espacios ya construidos como iglesia, bar, antigua escuela y otras dependencias. La oferta inicial también importa: el plan prevé una hospedería de unas 14 habitaciones con servicios comunes. El desarrollo por fases marca el ritmo del proyecto: primero hostelería y servicios, después recuperación de viviendas. El enfoque de fondo busca respetar la arquitectura original del enclave y su integración en el entorno. El objetivo turístico apunta a visitantes interesados en naturaleza, tranquilidad y experiencias rurales.

A partir de ahí, la clave estará en su capacidad para generar actividad de forma sostenida y atraer un flujo constante de turistas. Ese es, en realidad, el examen de verdad para Salto de Castro y para otros proyectos parecidos en la España rural. Si funciona, no solo recuperará un pueblo abandonado en Zamora, también reforzará la idea de que patrimonio, sostenibilidad y negocio pueden ir de la mano.