Nueva ayuda de 10.000 euros para comprar vivienda si tienes 40 años o menos en Baleares

Los residentes de hasta 40 años podrán solicitar desde este viernes, 17 de julio de 2026, la nueva subvención para adquirir una vivienda habitual. El plazo estará abierto hasta finales de 2027, pero el dinero se concederá por orden de solicitud y hasta agotar el presupuesto.

El Govern de las Illes Balears activa una ayuda directa de 10.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda a jóvenes residentes en el archipiélago. La convocatoria cuenta con seis millones de euros y también incluye operaciones formalizadas desde el 1 de enero de 2026, por lo que tendrá efectos retroactivos.

La subvención puede destinarse a viviendas ya construidas o a inmuebles que todavía se encuentren en obras. En este último caso será necesario acreditar que existe licencia y certificado de inicio de la construcción.

Quién puede pedir las ayudas de 10.000 euros para primera vivienda en Baleares

La convocatoria se dirige a personas físicas que tengan hasta 40 años, incluidos, en el momento de presentar la solicitud. También deberán acreditar una residencia continuada en Baleares durante los cinco años inmediatamente anteriores a la firma del contrato privado o de la escritura de compraventa.

Podrán acceder ciudadanos españoles, nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, además de extranjeros con residencia legal en España. La vivienda deberá estar situada en Baleares y convertirse en el domicilio habitual y permanente durante un mínimo de cinco años.

Los beneficiarios no podrán ser propietarios de otra vivienda en España, salvo las excepciones recogidas en la convocatoria. La subvención admite un máximo de dos cotitulares y, cuando haya dos compradores, los 10.000 euros se repartirán según el porcentaje de propiedad de cada uno.

Límites de ingresos, precio máximo y condiciones de la vivienda subvencionada

El precio de adquisición del inmueble no puede superar los 382.000 euros, sin incluir impuestos ni otros gastos asociados a la operación.

Con carácter general, los ingresos deberán ser iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM, equivalente a 54.600 euros. El límite sube a 58.800 euros para familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad y víctimas del terrorismo.

El umbral alcanza los 63.000 euros para familias numerosas de categoría especial, víctimas de violencia de género y personas con un grado de discapacidad superior al 33 %.

Cómo solicitar la ayuda y qué documentos exige el Govern balear

La petición podrá tramitarse electrónicamente mediante el modelo oficial habilitado por la Administración balear o presentarse de forma presencial en los registros públicos autorizados.

Entre la documentación exigida figuran el formulario de solicitud, la declaración responsable, el contrato privado o la escritura pública, los certificados de empadronamiento, los justificantes bancarios del pago y un certificado de titularidad de la cuenta corriente. Los extranjeros deberán acreditar además su residencia legal en España.

Cuando todavía no exista escritura pública, será posible aportar inicialmente el contrato privado y entregar la escritura en los tres meses posteriores a la concesión. El certificado de empadronamiento en la nueva vivienda también podrá presentarse durante los tres meses siguientes a su entrega.

Plazo de solicitud, reparto del dinero y compatibilidad con otras ayudas

El plazo comenzará a las 00:00 horas del 17 de julio de 2026 y finalizará el 31 de diciembre de 2027, salvo que los seis millones de euros disponibles se agoten antes. Las solicitudes se resolverán respetando su orden de entrada.

La subvención es compatible con el programa Nueva Hipoteca Joven, las ventajas fiscales aplicables al ITP y al AJD y otras ayudas públicas o privadas. La suma recibida nunca podrá superar el coste total de adquisición de la vivienda.