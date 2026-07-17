Muchos trabajadores creen que con 15 años cotizados cobrarán toda la pensión, pero la Seguridad Social lo desmiente

Alfonso Muñoz explica que alcanzar el periodo mínimo para acceder a la jubilación contributiva no permite cobrar el importe completo. La cuantía depende de la base reguladora y del porcentaje reconocido por los años cotizados.

Cotizar 15 años no garantiza cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Ese periodo permite acceder a la prestación contributiva, siempre que al menos dos años estén comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, pero únicamente reconoce el 50% de la base reguladora.

Haber cotizado 15 años solo permite cobrar el 50% de la base reguladora

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, ha advertido sobre una de las confusiones más frecuentes entre los futuros jubilados.

“Muchas personas se creen que por haber tenido 15 años cotizados ya tienen derecho a toda su pensión, y eso no es así”, señala el trabajador público en uno de los vídeos publicados en su canal de YouTube.

La Ley General de la Seguridad Social confirma esta explicación. Su artículo 210 establece que los primeros 15 años cotizados conceden el 50% de la base reguladora. A partir del año decimosexto, el porcentaje aumenta por cada nuevo mes de cotización hasta alcanzar el máximo correspondiente.

Ese 50% no se aplica sobre el último salario cobrado por el trabajador. Se calcula sobre la base reguladora, una cifra obtenida a partir de las bases por las que se ha cotizado durante los años anteriores a la jubilación.

La base reguladora y los años cotizados determinan cuánto se cobra al jubilarse

El cálculo de la pensión se desarrolla en dos fases. Primero se determina la base reguladora y después se aplica el porcentaje que corresponda según la carrera de cotización del trabajador.

Desde 2026, la Seguridad Social compara dos sistemas para aplicar el que resulte más favorable. Uno mantiene el cálculo basado en las bases de cotización de los últimos 25 años. El sistema transitorio alternativo utiliza en 2026 las 302 bases de mayor importe incluidas dentro de los 304 meses anteriores y las divide entre 352,33.

Una persona con una base reguladora de 1.800 euros y únicamente 15 años cotizados partiría de una pensión de 900 euros mensuales, antes de que puedan aplicarse otros límites, complementos o ajustes previstos legalmente.

Las bases de cotización influyen en la cantidad de referencia, mientras que los años trabajados determinan qué parte de esa cantidad corresponde al pensionista.

Los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión en 2026 y 2027

Durante 2026 es necesario acreditar 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora. La escala vigente añade un 0,21% por cada uno de los primeros 49 meses posteriores a los 15 años y un 0,19% por los 209 meses siguientes.

A partir del 1 de enero de 2027 se exigirán 37 años cotizados. Desde esa fecha se sumará un 0,19% durante los primeros 248 meses adicionales y un 0,18% durante los 16 posteriores.

Cobrar el 100% significa percibir la totalidad de la base reguladora reconocida. No supone recibir automáticamente la pensión máxima ni recuperar íntegramente el último sueldo.