El patinete agrícola Turon4x anuncia ocho horas de autonomía. Su desarrollo continúa y la información pública no acredita todavía su certificación como VMP.

Cristina Garrido trabaja en una segunda versión de Turon4x, el patinete agrícola eléctrico que utiliza en su finca familiar de pistachos, en Cuenca. Según explicó, espera terminarla, como máximo, en abril de 2027 para comenzar su comercialización. Asegura que reduce a la mitad su tiempo de trabajo. El proyecto permite distinguir entre tres aspectos diferentes: utilidad agrícola, prestaciones anunciadas y autorización para circular.

Un patinete agrícola pensado para las tareas que obligan a caminar

La idea nació mientras compaginaba otro empleo, la crianza de dos hijos y el trabajo en el campo. En una entrevista con SER Cuenca, publicada el 10 de marzo de 2026, explicó que necesitaba recorrer frecuentemente las parcelas. Revisar los árboles permite detectar incidencias y aplicar tratamientos selectivos. El vehículo busca facilitar esos desplazamientos y las paradas sucesivas. Su plataforma permite subir y bajar durante las labores, según describió entonces la promotora. También pretende reducir el esfuerzo físico durante esas visitas.

“Con esto hago mi trabajo en la mitad de tiempo”, afirmó después a El Español. La declaración describe su experiencia personal, sin aportar una comparación independiente entre explotaciones. Reducir el tiempo empleado tampoco demuestra que los costes totales disminuyan en idéntica proporción. Para calcular el ahorro económico harían falta otros datos, incluidos el precio de compra, la recarga y el mantenimiento. Por ahora, el beneficio que relata Garrido se refiere a sus propias tareas.

Qué significan las ocho horas de autonomía anunciadas

La ficha de Turon Mobility ofrece cifras concretas sobre el vehículo. Publica 150 kilos de peso, cuatro kilovatios de potencia, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y ocho horas de autonomía. También identifica una batería LiPo y un sistema de suspensión y dirección basculante. Son características anunciadas por el fabricante. Los cuatro kilovatios indican potencia, no capacidad de batería. Esta última, junto al precio eléctrico, permitiría estimar el gasto de cada recarga. La ficha consultada no desglosa las condiciones del ensayo de autonomía, la carga transportada ni el recorrido empleado para obtenerla.

Su diseño se orienta a cultivos leñosos y tareas como inspeccionar plantas, colocar protectores, podar o realizar injertos. Así lo explicó Garrido a Voces de Cuenca el 7 de marzo. Aquella presentación también describía una tableta para gestionar el cuaderno digital de campo y el desarrollo de accesorios portaherramientas. Para un futuro comprador, será necesario saber qué elementos incluye cada versión. Una prestación presentada durante el desarrollo no garantiza que forme parte del equipamiento de serie.

La empresa nació en 2024 y ahora prepara una nueva versión

La trayectoria empresarial puede comprobarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Turon Mobility comenzó sus operaciones el 1 de febrero de 2024, con domicilio en Fuente de Pedro Naharro. Su constitución apareció publicada el día 21 de ese mes. El proyecto tampoco se presentó por primera vez este octubre: la entrevista de SER Cuenca ya describía el prototipo en marzo. La novedad actual es el calendario comunicado para su siguiente versión y posterior comercialización.

Garrido explicó a El Español que está revisando la dirección, la amortiguación y la comodidad del asiento. Su previsión sitúa la segunda versión, como máximo, en abril de 2027. Esa fecha expresa un plan de desarrollo, sin acreditar entregas garantizadas a compradores. Tampoco hay un precio definitivo en la información consultada. La web del fabricante ofrece un formulario de contacto para solicitar información, donde los interesados pueden preguntar por equipamiento, disponibilidad y condiciones de venta.

Por qué llamarlo patinete no acredita que sea un VMP

La clasificación importa antes de aplicar al Turon4x las normas de los patinetes. El Real Decreto 52/2026 exige que un VMP con asiento disponga de autoequilibrado. Además, excluye los vehículos diseñados específicamente para circular fuera de las vías públicas. El fabricante describe una suspensión y dirección basculante, pero esa denominación no acredita por sí misma el requisito legal. La información disponible tampoco permite resolver definitivamente su clasificación. Su configuración final y la documentación correspondiente serán determinantes.

La lista pública de modelos certificados de la DGT, actualizada el 16 de octubre, no incluye Turon ni Turon4x. Esa ausencia no demuestra una denegación ni impide que exista una certificación posterior. Sí impide presentar como comprobada su condición actual de VMP certificado. Antes de comprarlo para circular por vías públicas, habrá que identificar la categoría del vehículo y la documentación exigible. Si se comercializa como VMP, podrá contrastarse el modelo en el listado oficial de la DGT.