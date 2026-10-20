La UNED ofrece un curso gratis de inglés B1 para practicar desde casa con doblajes y subtítulos

El curso de inglés B1 permite practicar con doblaje y subtítulos. El certificado opcional cuesta 40 euros y acredita la formación cursada.

La UNED permite inscribirse en un curso gratuito de inglés B1 que comenzará el 2 de noviembre de 2026. La segunda edición de iTAD B1 se impartirá por internet hasta el 21 de diciembre, según la plataforma IEDRA. La dedicación estimada es de 25 horas. Su principal atractivo es practicar el idioma mediante actividades audiovisuales, aunque completar la formación no equivale a conseguir una acreditación oficial del nivel B1.

Qué acredita el curso de inglés B1 y cuánto cuesta el certificado

El acceso como oyente cuesta cero euros e incluye todos los contenidos. La acreditación opcional tiene un precio de 40 euros. UNED Abierta recomienda solicitarla después de aprobar, porque pagar antes no garantiza obtenerla. Si el alumno abona el importe y no supera la formación, no se devuelve el dinero por ese motivo. Esta separación permite probar el método sin asumir inicialmente el coste del documento y decidir después si resulta útil.

El certificado de IEDRA acredita la superación de esta actividad formativa. UNED Idiomas dispone de un sistema distinto para certificar competencias lingüísticas, que exige superar las cuatro destrezas evaluables. Por tanto, no debe confundirse completar este curso con acreditar automáticamente un B1 ante una universidad o una convocatoria. Esta distinción también importa al consultar ayudas para acreditar idiomas, sujetas a sus propias condiciones. Antes de pagar, el interesado puede comprobar qué documento acepta la entidad que se lo solicita.

A quién se dirige y cuánto tiempo exige cada semana

La propuesta admite a cualquier persona interesada en mejorar su inglés y también a docentes que quieran utilizar estas actividades con sus alumnos. Se recomienda partir de un A2 consolidado, aunque no es obligatorio. Por su planteamiento, encaja mejor como refuerzo que como primer contacto con el idioma. La ficha no reserva el acceso a desempleados ni exige trabajar en un sector determinado. Tampoco presenta una titulación universitaria como condición de entrada.

El calendario comprende siete semanas entre las fechas de inicio y finalización. Repartir las 25 horas previstas entre ese periodo da una media aproximada de tres horas y 34 minutos semanales. Es un cálculo orientativo, no un horario fijado por la universidad. UNED Abierta explica que sus cursos están disponibles las 24 horas, lo que permite organizar el estudio. Al comparar esta opción con los cursos gratuitos de Fundae, interesa distinguir dedicación total, calendario y requisitos de cada programa.

Practicar inglés creando subtítulos, doblajes y audiodescripciones

El programa utiliza TRADILEX, una plataforma de traducción audiovisual didáctica vinculada al grupo de investigación TRADIT de la UNED. La dirección corresponde a Noa Talaván Zanón. El alumnado trabajará con fragmentos de vídeo y realizará actividades de comprensión y expresión oral y escrita. La propuesta requiere intervenir en esos materiales, creando textos o grabaciones. Cada modalidad se introduce mediante videoclases antes de realizar las tareas correspondientes. El interés para el estudiante reside en practicar varias destrezas dentro de una misma actividad.

El temario se organiza en seis módulos. Tras una introducción a la metodología, aborda subtitulación, voces superpuestas, doblaje, audiodescripción y subtitulado para personas sordas. Estas dos últimas modalidades incorporan la accesibilidad a los ejercicios de idiomas. Por ejemplo, describir una escena exige seleccionar la información visual y expresarla verbalmente. El aprendizaje combina así el trabajo lingüístico con la adaptación de contenidos para públicos diferentes. Para los docentes, estas actividades también pueden servir como referencia al preparar ejercicios destinados a sus estudiantes.

Cómo inscribirse y cuándo solicitar la acreditación

Para participar hay que crear una cuenta en IEDRA con un correo electrónico o entrar con las credenciales existentes. Después se accede a la ficha y se selecciona la inscripción como oyente para seguir la formación gratuitamente. La evaluación incluye ejercicios tipo test y exige superar el 50 % del curso para tramitar la acreditación. La ficha publica las fechas de las clases, pero no detalla un plazo independiente de cierre de inscripciones. La actividad tiene asignado un crédito ECTS.

Las preguntas frecuentes de IEDRA establecen un mes desde la finalización oficial para pagar la acreditación. Aplicando esa regla al calendario anunciado, la referencia sería el 21 de enero de 2027, salvo indicación específica diferente. Antes del trámite, hay que comprobar los datos personales y el resultado en el apartado de progreso. El reconocimiento de créditos fuera de la UNED depende de la institución receptora, por lo que tampoco es automático.

La inscripción y las condiciones específicas pueden consultarse en la ficha oficial del curso, que debe prevalecer si la universidad modifica su calendario.