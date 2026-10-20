Ibiza convoca 76 plazas fijas discontinuas para trabajar en verano: solicitudes hasta el 2 de noviembre

Monitores y directores tienen distinta clasificación, tasa y temario. Las plazas de tiempo libre en Ibiza se preparan para las campañas desde 2027.

El Ayuntamiento mantiene abierto el plazo para las plazas de tiempo libre en Ibiza, con 70 puestos de monitor y seis de director. El BOE publicó ambas convocatorias el 3 de octubre de 2026 y estableció veinte días hábiles para inscribirse. El cómputo sitúa el cierre el 2 de noviembre. Son puestos fijos discontinuos para las escuelas de verano, con condiciones diferentes según la categoría. El tablón municipal publicó la designación de ambos tribunales el 14 de octubre.

Las plazas de tiempo libre en Ibiza se cubrirán por temporadas

Las bases preparan la contratación para el verano de 2027 y siguientes, principalmente para atender las escuelas municipales. La actividad dependerá de las necesidades del servicio y de la planificación anual. Además, la tramitación es anticipada y la contratación queda condicionada a la existencia de crédito. Por tanto, presentar la solicitud este octubre no significa incorporarse inmediatamente al Ayuntamiento ni tener asegurados doce meses de trabajo cada año.

El artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores regula el fijo discontinuo como un contrato indefinido para actividades estacionales o intermitentes. El contrato debe recoger la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución, aunque algunos datos pueden figurar inicialmente como estimaciones. La incorporación se comunica mediante llamamiento. Para organizar los meses sin actividad también resulta útil conocer las condiciones del paro entre campañas.

Qué titulación y tasa corresponden a cada puesto

Las dos convocatorias admiten graduado escolar, ESO, FP de primer grado o equivalente, pero esa titulación académica no basta por sí sola. Hay que añadir una habilitación de tiempo libre válida para las funciones solicitadas. También se exige catalán B1. Esta comparación evita confundir las condiciones de los 70 puestos de monitor con las correspondientes a las seis plazas de dirección.

Condición Monitor de tiempo libre Director de tiempo libre Plazas 70 6 Grupo asimilado C2 C1 Derechos de examen 21 euros 24 euros Habilitación, entre otras admitidas Diploma de monitor o certificado de dinamización Diploma de director o certificado de dirección y coordinación Temario 20 temas 40 temas

Las bases también aceptan determinadas titulaciones de FP, que deben comprobarse en la relación de cada categoría. El título de Técnico Superior en Educación Infantil tiene una limitación relevante: habilita para actividades con menores de hasta seis años. Se exige tener al menos 16 años y cumplir las condiciones de nacionalidad y capacidad funcional previstas. Los requisitos deben cumplirse al finalizar el plazo y mantenerse durante el proceso. La titulación exigida para acceder tampoco suma como mérito académico adicional.

Dos test y un supuesto práctico para superar la oposición

La selección combina oposición y concurso de méritos, con un máximo de 60 y 40 puntos, respectivamente. Para monitores, cada test contiene 40 preguntas y dispone de 60 minutos. En dirección, cada uno tiene 60 preguntas y 90 minutos. Después se resuelven uno o varios supuestos prácticos. Los tres ejercicios son obligatorios y eliminatorios: cada uno vale 20 puntos y exige al menos diez para aprobar. Acumular méritos no permite compensar un ejercicio suspendido.

La experiencia tampoco puntúa igual según dónde se haya trabajado. En monitores, doce meses completos en funciones análogas dentro de una Administración local aportarían 2,10 puntos. Ese mismo periodo en una empresa privada sumaría 0,54 puntos, conforme a las tarifas mensuales de las bases. Son cálculos para servicios equivalentes a jornada completa. Para justificar experiencia privada se necesita el informe de vida laboral junto con la documentación contractual correspondiente.

Cómo presentar la solicitud hasta el 2 de noviembre

El plazo se calcula excluyendo sábados, domingos y festivos. El 12 de octubre no cuenta y el 2 de noviembre sí es hábil en Ibiza. Así, se acumulan 19 días hábiles durante octubre y el vigésimo llega el lunes 2 de noviembre. La inscripción se tramita en la sede electrónica municipal, dentro de Recursos Humanos, seleccionando la convocatoria correspondiente. Antes de empezar puede resultar útil activar el certificado digital.

La solicitud debe acompañarse de la titulación, la acreditación lingüística y el justificante del pago íntegro. La documentación identificativa puede consultarse mediante intermediación si el aspirante no se opone. Pagar la tasa no equivale a presentar la solicitud. Los méritos se aportan después de superar la oposición, aunque deben haberse obtenido dentro del plazo inicial. Si se emplean otras vías legalmente admitidas, las bases exigen comunicarlo ese mismo día a rrhh@eivissa.es, adjuntando el justificante. Todos los requisitos figuran en las bases oficiales de monitores y directores.