Estas son las curiosas tiendas japonesas de fruta y verdura sin vendedores donde los propios clientes eligen, pagan y se marchan

Los mujin hanbai venden verduras sin dependientes mediante precios visibles y una caja de pago. El sistema continúa activo, aunque los robos han impulsado taquillas y máquinas.

Japón conserva pequeños puestos agrícolas sin vendedores, caja registradora ni vigilancia permanente. Se llaman mujin hanbai, una expresión que alude a la venta sin personal. El cliente elige las verduras, comprueba el precio y deposita el importe indicado. El modelo no se limita al campo. El distrito tokiota de Setagaya actualizó el 1 de abril de 2026 un mapa con unos 110 puntos de venta directa. Algunos están equipados con máquinas para verduras.

Cómo funciona una compra en un mujin hanbai

El formato más sencillo consiste en una caseta, una estantería o una mesa situada junto a la explotación agrícola. El productor coloca bolsas o piezas de fruta y verdura con su precio visible. Quien llega toma lo que necesita y deja el dinero en una caja de madera o metal. Normalmente no hay cambio, recibo ni empleado que compruebe la operación. La compra depende de que cada persona pague la cantidad exacta y respete las existencias reservadas para otros vecinos.

Estos puestos permiten vender cosechas recién recogidas, pequeñas cantidades o productos que no alcanzan el volumen habitual de envío. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón también menciona vegetales fuera de calibre o con escasa disponibilidad. Para el agricultor, cada venta aporta ingresos sin apartarlo del cultivo durante toda la jornada. Para el comprador, el formato ofrece cercanía y acceso a alimentos locales. El contraste con los pagos móviles en comercios muestra que muchos de estos puestos mantienen monedas y precios redondos.

La confianza sostiene el sistema, pero no evita todos los robos

La imagen más difundida presenta los mujin hanbai como una prueba absoluta de honestidad social. Los datos disponibles obligan a matizar esa lectura. Un reportaje de Japan Up Close publicado en 2015 indicó que algunos vendedores recuperaban entre el 80% y el 90% del importe esperado. El porcentaje era elevado, pero no alcanzaba el total. La misma fuente señaló que varios agricultores ya utilizaban taquillas con monedas para asegurar el cobro. El cliente, sin embargo, perdía la posibilidad de tocar el producto.

Un documento de la Dirección Regional de Kanto, publicado en marzo de 2024, recoge un caso más concreto. La explotación Shimazaki, situada en Kokubunji, calculaba pérdidas anuales superiores a 100.000 yenes por sustracciones. El organismo también identifica pagos inferiores al precio marcado y abandonos del modelo por falta de medios para vigilar. Por ello, afirmar que nadie roba en estos establecimientos sería incorrecto. El sistema funciona con un cumplimiento alto, no con una ausencia completa de fraude.

Las taquillas y máquinas modernizan la venta sin dependientes

Para reducir esas pérdidas, NTT AgriTechnology lanzó en noviembre de 2023 un servicio de venta automática para productos agrícolas. Su versión básica utiliza 21 compartimentos y permite fijar importes entre 100 y 600 yenes. El comprador introduce monedas, abre la puerta liberada y retira la bolsa elegida. Existen modelos sin electricidad, con ventilación o refrigerados, según el alimento y el lugar. Japón mostró en la Expo de 2025 máquinas expendedoras con hidrógeno, una evolución distinta del mismo hábito comercial.

Shimazaki instaló la primera unidad del servicio y comunicó que las sustracciones cesaron después de su puesta en marcha. La tecnología también permite vigilar existencias sin convertir el puesto en una tienda convencional. Tokio presentó en 2022 la aplicación MieVege, que envía imágenes del expositor a la nube. Los clientes pueden consultar qué productos quedan antes de desplazarse. El agricultor observa las ventas a distancia y repone cuando resulta necesario. El autoservicio conserva así su sencillez, aunque incorpora controles que el modelo tradicional no tenía.

Por qué los mujin hanbai siguen encajando en el Japón actual

El contexto agrícola ayuda a explicar su utilidad. Japón contabilizaba 1,114 millones de personas cuya ocupación principal era la agricultura en 2024, frente a 2,4 millones en 2000. El 71,7% superaba los 65 años y la edad media alcanzaba 69,2 años. Estos datos no demuestran que cada puesto responda a la falta de personal. Sí permiten inferir que vender sin mantener un dependiente resulta atractivo para explotaciones con tiempo y mano de obra limitados.

Setagaya muestra además que la fórmula no pertenece únicamente a aldeas remotas. Su mapa oficial de 2026 reúne puntos privados, ventas cooperativas y varias máquinas que funcionan con monedas de 100 yenes. No todos los 110 establecimientos son mujin hanbai, por lo que esa cifra no debe presentarse como un censo nacional. Frente a las tiendas atendidas por robots, estos puestos representan una automatización mínima. L

a documentación consultada sugiere que su continuidad combina proximidad, bajo coste, ventas pequeñas, confianza comunitaria y controles cada vez más precisos.